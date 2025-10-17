AVISO: Enquete des Bundesrats zu Umweltschutz, Bodenverbrauch und Energiegewinnung

Wien (PK) -

"Landschafts-, Natur- und Umweltschutz im Spannungsfeld von Bodennutzung, Bodenverbrauch und Energiegewinnung" lautet der genaue Titel der parlamentarischen Enquete, zu der Bundesratspräsident Peter Samt ins Hohe Haus lädt.

Im Anschluss an die Eröffnungsworte von Samt wird der ehemalige Dritte Nationalratspräsident und jetzige Obmann des burgenländischen FPÖ-Klubs Norbert Hofer eine Keynote halten. Im Rahmen von vier Panels werden sich dann Experten mit Themen wie Forstwirtschaft, Ernährungssicherheit, den ökologischen und ökonomischen Folgen der Nutzung erneuerbarer Energien, der Gesetzgebung sowie Fragen der Raumordnung und -planung befassen.

Strategien und politische Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung stehen im letzten Panel auf der Agenda, wobei Experten der Fraktionen zu Wort kommen. Stellungnahmen der im Bundesrat vertretenen Parteien werden die Veranstaltung beschließen.

Parlamentarische Enquete

Zeit:

Mittwoch, 22. Oktober 2025, 09.00 - 13.00 Uhr

Ort:

Bundesratssaal, Parlament

Die Veranstaltung wird live in der Mediathek des Parlaments und auf ORF III übertragen.

Vertreter:innen der Medien sind eingeladen und können sich unter Enquete "Landschafts-, Natur- und Umweltschutz im Spannungsfeld von Bodennutzung, Bodenverbrauch und Energiegewinnung" anmelden. (Schluss) red