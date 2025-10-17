  • 17.10.2025, 09:48:02
  • /
  • OTS0038

AVISO: Enquete des Bundesrats zu Umweltschutz, Bodenverbrauch und Energiegewinnung

Mittwoch, 22. Oktober 2025, 9.00 Uhr im Parlament

Wien (PK) - 

"Landschafts-, Natur- und Umweltschutz im Spannungsfeld von Bodennutzung, Bodenverbrauch und Energiegewinnung" lautet der genaue Titel der parlamentarischen Enquete, zu der Bundesratspräsident Peter Samt ins Hohe Haus lädt.

Im Anschluss an die Eröffnungsworte von Samt wird der ehemalige Dritte Nationalratspräsident und jetzige Obmann des burgenländischen FPÖ-Klubs Norbert Hofer eine Keynote halten. Im Rahmen von vier Panels werden sich dann Experten mit Themen wie Forstwirtschaft, Ernährungssicherheit, den ökologischen und ökonomischen Folgen der Nutzung erneuerbarer Energien, der Gesetzgebung sowie Fragen der Raumordnung und -planung befassen.

Strategien und politische Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung stehen im letzten Panel auf der Agenda, wobei Experten der Fraktionen zu Wort kommen. Stellungnahmen der im Bundesrat vertretenen Parteien werden die Veranstaltung beschließen.

Parlamentarische Enquete

Zeit:

Mittwoch, 22. Oktober 2025, 09.00 - 13.00 Uhr

Ort:

Bundesratssaal, Parlament

Die Veranstaltung wird live in der Mediathek des Parlaments und auf ORF III übertragen.

Vertreter:innen der Medien sind eingeladen und können sich unter Enquete "Landschafts-, Natur- und Umweltschutz im Spannungsfeld von Bodennutzung, Bodenverbrauch und Energiegewinnung" anmelden. (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt

Pressedienst der Parlamentsdirektion
Parlamentskorrespondenz
Tel. +43 1 40110/2272
pressedienst@parlament.gv.at
www.parlament.gv.at/Parlamentskorrespondenz

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright