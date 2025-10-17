Volkshilfe NÖ: Tageszentrum Traismauer bleibt geöffnet

Wiener Neustadt / Traismauer (OTS) -

Das beliebte Volkshilfe Tageszentrum für Senioren war nach der Kündigung des Kooperationsvertrages mit 31. Mai 2026 durch die Stadtgemeinde Traismauer von der Schließung bedroht. Nun erreichte Volkshilfe Präsident Prof. Ewald Sacher in enger Abstimmung mit der Stadtgemeinde und der vermietenden Genossenschaft eine Verlängerung des Betriebs. Die Kosten werden aus dem Demenz-Fonds der Volkshilfe Österreich gedeckt.

„Wir sind überglücklich, dass das Tageszentrum von der Volkshilfe noch bis mindestens Ende Mai 2027 weitergeführt wird“, freut sich der Bürgermeister von Traismauer Herbert Pfeffer, „wir werden die Zeit nutzen um eine Lösunf für einen dauerhaften Betrieb zu finden und danken allen Beteiligten sehr für ihren Einsatz.“

Die ursprüngliche Finanzierung des Tageszentrums erfolgte aus Landesförderungen, Kundenbeiträgen und Gemeindeunterstützungen. Nach dem Rückzug der Stadtgemeinde aus den hinlänglich bekannten budgetären Engpässen, wie in vielen Gemeinden Österreichs, war es erforderlich neue Finanzierungsquellen zu finden. Dank der Unterstützung durch den Volkshilfe Demenz-Fonds kann das Tageszentrum nun bis mindestens Ende Mai 2027 gesichert weitergeführt werden.

„Der Demenz-Fonds der Volkshilfe Österreich unterstützt Betroffene und deren Angehörige“, erklärt der Präsident der Volkshilfe Niederösterreich und Österreich Prof. Ewald Sacher, „diese Mittel werden im Tageszentrum Traismauer punktgenau eingesetzt.“

Das Tageszentrum Traismauer bietet Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit, den Tag in der Gemeinschaft mit anderen zu verbringen. Die Tagesgäste werden von einem qualifizierten Volkshilfe-Team unter der Leitung von DGKP Kerstin Schuh betreut. Auf dem Programm stehen Gedächtnistraining, Bewegungsübungen, gemeinsames Mittagessen, Basteln und Tratschen. Wer lieber Ruhe sucht, findet diese natürlich auch. So vergeht der Tag meist wie im Flug und die Angehörigen wissen ihre Lieben in besten Händen.