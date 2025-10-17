  • 17.10.2025, 09:12:03
AVISO: DI 21.10.2025, St. Pölten - 11 Uhr Grüner Klub: politische Vorschau zur kommenden Landtagssitzung und weitere Themen

St. Pölten (OTS) - 

Der Grüne Klub im NÖ Landtag präsentiert am Dienstag, den 21.10.2025 seine politische Vorschau zur kommenden Landtagssitzung und weitere Themen

-

EINLADUNG ZUM PRESSEGESPRÄCH DIENSTAG, 21.10.2025, 11:00 Uhr

Grüner Klub im NÖ Landtag, Neue Herrengasse 1, Haus 1, 1. Stock, 3100 St. Pölten

-

HELGA KRISMER

KLUBOBFRAU UND LANDESSPRECHERIN DER GRÜNEN NIEDERÖSTERREICH

-

Die Teilnahme erfolgt ausschließlich nach Anmeldung.
-

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden ersucht, sich bis spätestens 20.10., 18:00 Uhr unter michael.pinnow@gruene.at anzumelden.

Wir würden uns sehr freuen, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!

Rückfragen & Kontakt

Pressesprecher
Michael Pinnow

Grüner Klub im NÖ Landtag
Telefon: +43676 944 72 69
E-Mail: michael.pinnow@gruene.at
Website: https://noe.gruene.at/

