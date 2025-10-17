  • 17.10.2025, 09:00:43
  • /
  • OTS0022

Nationalrat beschließt Verlängerung der 2026 auslaufenden Marktprämien für Biogas

Die Beschlussfassung eines Erneuerbaren-Gas-Gesetzes muss nun zeitnahe folgen.

Biomethaneinspeisung
Wien (OTS) - 

Am Mittwoch hat der Nationalrat die Verlängerung der 2026 auslaufenden Marktprämien um 18 Monate beschlossen. Dadurch soll jenen Betrieben, welche unmittelbar von einem Auslaufen ihrer Marktprämienverträge betroffen sind, die notwendige Sicherheit gegeben werden, dass diese auch 2026 weiterhin zu gleichen Bedingungen Strom und Wärme aus Biogas produzieren können, bis ein wirtschaftlich nachhaltiger Rahmen für den Umstieg auf Gaseinspeisung geschaffen wird.

Daher ist es jetzt essenziell, dass die Verhandlungen zum Erneuerbaren-Gas-Gesetz (EGG) rasch zu einem erfolgreichen Abschluss kommen und dieses – im Regierungsprogramm als „Leuchtturmprojekt“ bezeichnete – wichtige Energiegesetz, welches den notwendigen rechtlichen Rahmen für die Einspeisung von Biomethan ins Gasnetz regeln soll, zeitnahe beschlossen wird.

Hannes Hauptmann, Biogas-Obmann des Kompost- und Biogas Verbandes Österreich, meint dazu: „Im Namen unseres Verbandes bedanke ich mich bei allen Politikerinnen und Politikern, welche die EAG-Änderung mit ihrer Stimme unterstützt haben. Durch diese dringend notwendige Verlängerung der 2026 auslaufenden Marktprämien ist das kurzfristige wirtschaftliche Überleben dieser Anlagen bis zur Beschlussfassung eines EGG mit den zugehörigen Verordnungen gesichert. Nach Jahren der Verhandlungen muss ein EGG analog dem EAG-Marktprämiensystem nun aber rasch beschlossen werden.“

Rückfragen & Kontakt

Kompost & Biogas Verband Österreich
Fachbereich Biogas
E-Mail: buero@kompost-biogas.info
Website: https://www.kompost-biogas.info

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | KOM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright