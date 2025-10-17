Nationalrat beschließt Verlängerung der 2026 auslaufenden Marktprämien für Biogas

Wien (OTS) -

Am Mittwoch hat der Nationalrat die Verlängerung der 2026 auslaufenden Marktprämien um 18 Monate beschlossen. Dadurch soll jenen Betrieben, welche unmittelbar von einem Auslaufen ihrer Marktprämienverträge betroffen sind, die notwendige Sicherheit gegeben werden, dass diese auch 2026 weiterhin zu gleichen Bedingungen Strom und Wärme aus Biogas produzieren können, bis ein wirtschaftlich nachhaltiger Rahmen für den Umstieg auf Gaseinspeisung geschaffen wird.

Daher ist es jetzt essenziell, dass die Verhandlungen zum Erneuerbaren-Gas-Gesetz (EGG) rasch zu einem erfolgreichen Abschluss kommen und dieses – im Regierungsprogramm als „Leuchtturmprojekt“ bezeichnete – wichtige Energiegesetz, welches den notwendigen rechtlichen Rahmen für die Einspeisung von Biomethan ins Gasnetz regeln soll, zeitnahe beschlossen wird.