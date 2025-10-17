Salzkammergut Advent 2025: gelebte Tradition und stimmungsvolle Erlebnisse in sieben Regionen

Salzkammergut (OTS) -

Der Advent im Salzkammergut ist auch 2025 von einem besonderen Zauber erfüllt, der Menschen aus nah und fern in seinen Bann zieht. Von Ende November bis in den Jänner hinein laden die Regionen Attersee-Attergau, Bad Ischl, Dachstein Salzkammergut, Fuschlseeregion, Mondsee-Irrsee, Traunsee-Almtal und Wolfgangsee zu stimmungsvollen Adventmärkten ein, die durch ihre unverwechselbare Atmosphäre und tiefe Verbundenheit mit regionalem Brauchtum bestechen. Ihr gemeinsames Ziel: Ein authentisches, unverfälschtes und hochwertiges Adventserlebnis mit zahlreichen Höhepunkten – von gelebten Traditionen über handwerkliche Kunst bis hin zu kulinarischen Genüssen. Auch abseits der Märkte wird die Vorweihnachtszeit im Salzkammergut auf vielfältige Weise gefeiert – mit Musik, Schifffahrten, Adventwanderungen und festlichen Veranstaltungen.

Attersee-Attergau: Wenn der See zur Ruhe kommt

Den Auftakt bildet der Adventmarkt im Schloss Stauff in Frankenmarkt von 28. bis 30. November, der mit historischem Ambiente beeindruckt. Der BOHO Adventmarkt im Das Attersee (5.–8. Dezember) verbindet Kunst, Musik und Kulinarik, gefolgt vom KATE & KON Charity- Adventmarkt in Steinbach am Attersee am 14. Dezember. An allen Adventsamstagen finden Adventschifffahrten mit Punsch und Glühwein statt. Besonders eindrucksvoll ist die erste Unterwasserkrippe Österreichs in Weyregg, die bis 2. Februar zu sehen ist. Der Weihnachtsengel „Aloysius“ in Unterach erstrahlt ab dem ersten Adventsonntag in festlichem Glanz. Den Abschluss bildet der Glöcklerlauf am 5. Jänner in Schörfling, Steinbach und Unterach.

Bad Ischl: Kaiserlich schöne Advent- und Vorweihnachtszeit

Der Christkindlmarkt der Ischler Handwerker in der Trinkhalle (21. November – 21. Dezember) und das Schmankerldorf (21. November – 5. Jänner, Ruhetage 24.–26. Dezember) sorgen für authentische Adventstimmung. Neu ist der Adventzauber in den Stallungen der Kaiservilla (28.–29. November), kuratiert von Christine Habsburg-Lothringen und Johanna Sarnthein, mit 20 Aussteller:innen aus Österreich, Bayern und dem Salzkammergut. Musikalische Höhepunkte setzen das Adventkonzert mit Nina Proll und Peter Wesenauer im Kongress & Theaterhaus (20. November), das Konzert der Wiener Chormädchen in der Lehárvilla (20. Dezember) sowie das Neujahrskonzert mit dem Salonorchester Bad Goisern im Kongress & Theaterhaus (1. Jänner). Traditionell begleiten die Kripperlroas und der Glöcklerlauf am 5. Jänner die festliche Zeit.

Dachstein Salzkammergut - Unverfälschtes Brauchtum

In Bad Goisern, Gosau, Hallstatt und Obertraun werden alte Bräuche lebendig gehalten. Der Mühlenadvent in der Anzenaumühle eröffnet am Wochenende vor dem 1. Advent, während in Obertraun der Nikolaus mit der Fuhr am 30. November über den Hallstättersee kommt. Die Gosauer Bergweihnacht erstrahlt an den ersten beiden Adventwochenenden rund um das Heimatmuseum. Am 8. Dezember lädt der Christkindlmarkt im UNESCO-Weltkulturerbe-Ort Hallstatt zu besinnlichen Momenten ein. Der Meisteradvent im HAND.WERK.HAUS Salzkammergut in Bad Goisern (13.–14. Dezember) und die Goiserer Adventroas mit Musik und regionaler Kulinarik runden die Zeit ab. Am 28. Dezember verabschiedet das Altjahrverbrennen in Obertraun mit Fackelwanderung das Jahr auf stimmungsvolle Weise.

Fuschlseeregion: Advent der Dörfer

Der Advent der Dörfer steht für gelebte Tradition und Herzlichkeit. Der Besinnliche Advent beim Guggenthaler Kircherl findet an den Adventwochenenden sowie am 8. Dezember mit Krampuslauf statt. In Faistenau begeistert der Advent unter der Linde am 13. und 14. Dezember, während der Ebenauer Adventmarkt im Brunnengarten an allen Adventwochenenden erstrahlt. Der Charity-Adventmarkt „Klein & Fein“ in Fuschl am See (alle Adventwochenenden) bietet Handwerk und Kulinarik, die Joseph-Mohr-Laternenwanderungen (12. und 19. Dezember) widmen sich der Geschichte von „Stille Nacht“. Neu ist der Wintermarkt beim Rosewood Schloss Fuschl (alle Adventwochenenden), erreichbar mit einer romantischen Zillenfahrt über den Fuschlsee.

Mondsee-Irrsee: Besinnlich & Echt

Der Marktplatz vor der Basilika und der gotische Kreuzgang des ehemaligen Benediktinerklosters bilden die Kulisse für den Advent in Mondsee. An den letzten beiden November- und ersten drei Dezemberwochenenden laden rund 35 Handwerker:innen zum Schmökern ein, begleitet von Musik lokaler Vereine. Neu ist der Kinderadvent im Karlsgarten mit Holzkrippe, historischem Karussell und Lama-Spaziergang. Der Apollo-Adventmarkt am zweiten Adventwochenende, der Advent in Zell am Moos und der Adventmarkt in Oberhofen am Irrsee (drittes Adventwochenende) ergänzen das Programm. Ein jährlicher Fixpunkt ist die Wanderung am 7. Dezember von der Basilika Mondsee zur Hochalm am Mondseeberg. Die Adventschifffahrten über den Mondsee bieten eindrucksvolle Ausblicke auf den winterlichen See, das Christbaumtauchen am 20. Dezember ist ein Highlight für Groß und Klein.

Traunsee-Almtal: Adventzauber in Gmunden

Ab dem 28. November verwandelt sich die Freizeitstadt Gmunden in eine lebendige Adventkulisse. Ergänzt wird das Angebot durch stimmungsvolle Schifffahrten am Traunsee, Adventführungen durch die Altstadt und das Seeschloss Ort, kostenlose Fahrten mit der beleuchteten Traunseetram, die Glut & Eisen Schauschmiede sowie eine Keramik-Kreativwerkstatt inmitten der Innenstadt. Ein Highlight ist der Lichterzauber am Baumwipfelpfad Grünberg (27. November – 11. Jänner): Lichtinstallationen verwandeln die Baumkronen in eine funkelnde Winterwelt, erreichbar mit der Grünberg-Bahn. Das Weihnachtsmärchen am Schiff (24. Dezember) und die Winterfahrten (26.–31. Dezember, 1. & 5. Jänner) bieten besondere Eindrücke vom winterlichen See. Kostenlose Adventführungen im Seeschloss Ort ermöglichen Individualgästen, die festliche Atmosphäre und Geschichte des Schlosses zu erleben – ein unvergessliches Adventerlebnis. Am 10. Dezember kommt Tom Walek, bekannt als der Ö3-Mikromann, mit seiner Live-Show „Es kann jeden treffen!“ auf den Klosterplatz Gmunden.

Wolfgangsee: Advent wie damals am Wolfgangsee

Seit über 20 Jahren steht der Wolfgangseer Advent (21. November – 21. Dezember) für gelebte Tradition, die Kulinarik, Brauchtum und Handwerk auf besondere Weise vereint. Mit der WolfgangseeSchifffahrt lassen sich die Adventmärkte in St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang verbinden, während die 16 Meter hohe Friedenslichtlaterne auf dem See als strahlendes Symbol der Adventzeit gilt. Täglich ab 17 Uhr ziehen Weisenbläser durch die Orte und verleihen der Vorweihnachtszeit eine besondere Note. In Strobl kann Europas größte Kastenkrippe an der Seepromenade bestaunt werden. Der beleuchtete Adventzug der SchafbergBahn, die Zwölferhorn-Seilbahn, der Schattenhirtenpfad auf der Postalm und der erhellte Pilgerweg über den Falkenstein entlang der Falkensteinkappelle bieten stimmungsvolle Erlebnisse inmitten winterlicher Bergkulisse. Neu ist der Familien-Sonntag, an dem Kinder bis 14 Jahre gratis mit der WolfgangseeSchifffahrt und der SchafbergBahn fahren und ein vorweihnachtliches Adventprogramm in allen drei Orten geboten wird.

Alle Informationen und der Veranstaltungskalender mit den detaillierten Öffnungszeiten zum Salzkammergut Advent 2025 stets aktuell unter: advent.salzkammergut.at

Bildmaterial aller Regionen in der Canto Bild-Datenbank unter: salzkammergut.at

Zitate:

Für uns Menschen im Salzkammergut ist der Advent von großer traditioneller und kultureller Bedeutung. In den vergangenen mehr als zwanzig Jahren hat er sich zudem zu einem wichtigen wirtschaftlichen Faktor entwickelt, der immer mehr Besucherinnen und Besucher anzieht. Es ist die reiche Vielfalt und der Abwechslungsreichtum der mittlerweile sieben Regionen, die den Salzkammergut Advent so unvergleichlich machen. Michael Spechtenhauser, Geschäftsführer der Salzkammergut Tourismus-Marketing GmbH.