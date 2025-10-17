  • 17.10.2025, 09:00:41
Kongress-News: Mit „Abnehmspritze“ und „Anti-Schnarchpille“ gegen gesundheitsschädliches Schnarchen

Neue Ära der personalisierten Schlafmedizin

Linz (OTS) - 

Rund 700.000 Menschen in Österreich leiden unter Atemaussetzern während des Schlafes, der sogenannten obstruktiven Schlafapnoe (OSA). Hauptursache für OSA sind Übergewicht und ein Erschlaffen der Zungen- und Rachenmuskulatur, wodurch die Atmung während des Schlafes massiv behindert wird. Dies führt zu Atemaussetzern, die eine Sauerstoffunterversorgung verursachen, und zu lautem Schnarchen. Tagesmüdigkeit, erhöhter Blutdruck und Herz-Kreislauferkrankungen können die gefährlichen Folgen sein.

Bisher kam zur Behandlung hauptsächlich die CPAP-Therapie zur Anwendung, bei der mittels einer „Überdruck-Schlafmaske“ während des Schlafens Luft in die Atemwege eingeblasen wird, um sie offen zu halten. Viele Menschen empfinden das Tragen der Maske jedoch als unangenehm und nutzen sie daher zu wenig oder gar nicht. Nun gibt es zwei völlig neue Therapieansätze im Kampf gegen die obstruktive Schlafapnoe: die „Abnehmspritze“ und die „Anti-Schnarch-Pille“, die beide das Schnarchen ursächlich bekämpfen. Rückt damit ein Paradigmenwechsel bei der Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe in Sichtweite? Diese Frage stand im Fokus einer wissenschaftlichen Sitzung bei der Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP), die zurzeit in Linz stattfindet (16. bis 18. Oktober).

Das Ergebnis: Die Lungen-Expert*innen sehen mit diesen innovativen Behandlungsoptionen eine neue Ära der personalisierten Schlafmedizin angebrochen. Denn sowohl Abnehmspritze als auch Anti-Schnarch-Pille bieten eine wertvolle Erweiterung der Möglichkeiten, um die Therapie auf den jeweiligen Patienten maßzuschneidern.

Die Langfassung dieser Presseaussendung mit allen Details finden Sie hier.

