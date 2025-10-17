- 17.10.2025, 08:42:33
- /
- OTS0016
Das Goldene Brett vorm Kopf 2025 wird in Wien vergeben
Der Preis für den größten unwissenschaftlichen Unfug des Jahres
Der Schmähpreis wird am 25. Oktober im Stadtsaal Wien verliehen. Aus über 170 Einreichungen wählte eine Fachjury folgende drei Finalisten anhand von Kriterien wie z.B. Kritikresistenz, finanzielles Interesse oder Gefahrenpotenzial.
Christian Beer und seinem Verein „Einheit.at" ist kein Thema zu heiß: Wasserschwurbel, neue Weltordnung oder “Argumente” gegen den Klimawandel. Die Schamanin Mariana M. alias “Amela” wird per europäischem Haftbefehl gesucht. Sie verursachte laut Polizei einen Schaden von ca. 10 Millionen Euro durch teure „Reinigungsrituale" an Opfern in Lebenskrisen. Der Podcast “Hoss & Hopf” der Finanzinfluencer Kiarash Hossainpour und Philip Hopfhat über 430.000 YouTube-Abonnenten, verbreitet aber Falschinformationen zu Klimawandel und Asylwerberzahlen und bedient Verschwörungserzählungen über den „Großen Austausch".
Verleihung des Goldenen Bretts vorm Kopf 2025
Laudationes von Verena Mischitz, Maria-Christina Nimmerfroh und Mikhail Lemeshko, buntes Showprogramm, moderiert von Science Buster Martin Puntigam
Datum: 25.10.2025, 19:30 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Stadtsaal Wien
Mariahilfer Straße 81
1060 Wien
Österreich
URL: https://stadtsaal.com/kuenstler/wiener-skeptiker
Tickets
Rückfragen & Kontakt
Goldenes Brett
Michael Horak
Telefon: 0650/3286453
E-Mail: kopf@goldenesbrett.guru
Website: https://goldenesbrett.guru/presse/
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF