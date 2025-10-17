Das Goldene Brett vorm Kopf 2025 wird in Wien vergeben

Wien (OTS) -

Der Schmähpreis wird am 25. Oktober im Stadtsaal Wien verliehen. Aus über 170 Einreichungen wählte eine Fachjury folgende drei Finalisten anhand von Kriterien wie z.B. Kritikresistenz, finanzielles Interesse oder Gefahrenpotenzial.

Christian Beer und seinem Verein „Einheit.at" ist kein Thema zu heiß: Wasserschwurbel, neue Weltordnung oder “Argumente” gegen den Klimawandel. Die Schamanin Mariana M. alias “Amela” wird per europäischem Haftbefehl gesucht. Sie verursachte laut Polizei einen Schaden von ca. 10 Millionen Euro durch teure „Reinigungsrituale" an Opfern in Lebenskrisen. Der Podcast “Hoss & Hopf” der Finanzinfluencer Kiarash Hossainpour und Philip Hopfhat über 430.000 YouTube-Abonnenten, verbreitet aber Falschinformationen zu Klimawandel und Asylwerberzahlen und bedient Verschwörungserzählungen über den „Großen Austausch".

Verleihung des Goldenen Bretts vorm Kopf 2025

Laudationes von Verena Mischitz, Maria-Christina Nimmerfroh und Mikhail Lemeshko, buntes Showprogramm, moderiert von Science Buster Martin Puntigam

Datum: 25.10.2025, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Stadtsaal Wien

Mariahilfer Straße 81

1060 Wien

Österreich

URL: https://stadtsaal.com/kuenstler/wiener-skeptiker