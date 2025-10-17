Wirtschaftsbund fordert Fairnesspaket für mehr Leistungsgerechtigkeit

Wien (OTS) -

„Ein starkes Sozialsystem lebt von Fairness, Vertrauen und Verantwortung. Wer in schwierigen Zeiten Unterstützung braucht, muss sie rasch und unbürokratisch erhalten. Doch wer das System ausnutzt, gefährdet genau dieses Vertrauen. Der Wirtschaftsbund unterstützt daher die Forderung von Bundesminister Hattmannsdorfer nach einem konsequenten Vorgehen gegen Sozialbetrug. Wenn wir unser Gesundheits- und Sozialsystem zukunftsfit machen wollen, müssen wir jetzt handeln: mit klaren Regeln und konsequenten Kontrollen. Leistung und Solidarität gehen Hand in Hand. Wer Hilfe braucht, soll sie bekommen. Aber wer das System täuscht, muss mit klaren Konsequenzen rechnen. Das ist kein Misstrauen, sondern eine Frage der Gerechtigkeit gegenüber all jenen, die mit ihrem Fleiß dieses System tragen. Wir brauchen jetzt eine neue Leistungsgerechtigkeit und eine klare Unterscheidung zwischen jenen, die anpacken, und jenen, die nur die Hand aufhalten. Das anzusprechen, darf kein Tabu sein“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger.