Die Stars der Open-Source-Szene: Die Splash Awards Deutschland & Österreich küren ihre Gewinner in Wien
In Wien wurden die herausragendsten Drupal-Projekte ausgezeichnet
„Die Splash Awards zeigen, wie viel Herzblut und Innovation in der Open-Source-Community steckt. Genau das macht sie so besonders.“
Die Splash Awards zeichnen jährlich die besten Digital-Projekte aus, die von Agenturen oder Organisationen aus Deutschland oder Österreich auf Basis des Content Management Systems Drupal umgesetzt wurden. Projekte werden von einer Fachjury in insgesamt 7 Kriterien bewertet, u.a. Technologie, Design UI/UX, Innovationskraft und Wert für die Open-Source Community.
Die Verleihung fand am 15. Oktober im Palais Wertheim statt.
Gewinner und 2. Platz pro Kategorie
Österreichische Firmen sind hier aufgelistet. Für alle Gewinner und Zweitplatzierte, siehe drupal-austria.at
Aus der Kategorie: Lösungen
- Gewinner: mossbo - Das innovative Cloud CMS Ecosystem mit KI-Features von drunomics GmbH
- 2. Platz: ecoplus.at – Eine zukunftssichere Plattform für wirtschaftliche Innovation von acolono GmbH
Aus der Kategorie: Regierung
- Gewinner: Relaunch der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) mit Fokus auf Usability und Barrierefreiheit mit Drupal 10 von acolono GmbH
Aus der Kategorie: E-Commerce
- 2. Platz: Marimekko Preloved – Circular E-Commerce Plattform auf Drupal Commerce von sdev
Aus der Kategorie: Verlage / Medien & Bildung
- 2. Platz: AQUAHUB: Digitale Community für Hydrobiologie und nachhaltiges Gewässermanagement von lowfidelity GmbH
Aus der Kategorie: Enterprise
- 2. Platz: Volkswagen AG InfoPortal von drunomics GmbH
Honorary Mentions:
Projekte, die einen besonderen Schwerpunkt haben, werden mit einer Honorary Mention besonders ausgezeichnet.
- Accessibility: Relaunch der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) von acolono GmbH
- Most Innovative Project: mossbo - Das innovative Cloud CMS Ecosystem mit KI-Features von drunomics GmbH
Nominiert aus Österreich wurde auch:
- Relaunch der Kulturplattform der Stadt Tulln mit neuem Design von webshapers GmbH
- Marimekko Preloved – Circular E-Commerce Plattform auf Drupal Commerce von sdev
- Open Source statt Lock-in: Lernplattform, E-Books und E-Commerce auf Drupal für einen der ältesten Schulbuchverlage der Welt von lowfidelity GmbH
- Modulare Webentwicklung und Design der Bertha von Suttner Universität St. Pölten von acolono GmbH
Sponsoren:
Die Award-Verleihung ist von UBIT, Kraut.Hosting, Bitmade Solutions, Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Wirtschaftsagentur, Drupal E.v. und Drupal Austria unterstützt.
