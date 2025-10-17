Die Stars der Open-Source-Szene: Die Splash Awards Deutschland & Österreich küren ihre Gewinner in Wien

Wien (OTS) -

Die Splash Awards zeichnen jährlich die besten Digital-Projekte aus, die von Agenturen oder Organisationen aus Deutschland oder Österreich auf Basis des Content Management Systems Drupal umgesetzt wurden. Projekte werden von einer Fachjury in insgesamt 7 Kriterien bewertet, u.a. Technologie, Design UI/UX, Innovationskraft und Wert für die Open-Source Community.

Die Splash Awards zeigen, wie viel Herzblut und Innovation in der Open-Source-Community steckt. Genau das macht sie so besonders.

Die Verleihung fand am 15. Oktober im Palais Wertheim statt.

Gewinner und 2. Platz pro Kategorie

Österreichische Firmen sind hier aufgelistet. Für alle Gewinner und Zweitplatzierte, siehe drupal-austria.at

Aus der Kategorie: Lösungen

Gewinner: mossbo - Das innovative Cloud CMS Ecosystem mit KI-Features von drunomics GmbH

2. Platz: ecoplus.at – Eine zukunftssichere Plattform für wirtschaftliche Innovation von acolono GmbH

Aus der Kategorie: Regierung

Gewinner: Relaunch der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) mit Fokus auf Usability und Barrierefreiheit mit Drupal 10 von acolono GmbH

Aus der Kategorie: E-Commerce

2. Platz: Marimekko Preloved – Circular E-Commerce Plattform auf Drupal Commerce von sdev

Aus der Kategorie: Verlage / Medien & Bildung

2. Platz: AQUAHUB: Digitale Community für Hydrobiologie und nachhaltiges Gewässermanagement von lowfidelity GmbH

Aus der Kategorie: Enterprise

2. Platz: Volkswagen AG InfoPortal von drunomics GmbH

Honorary Mentions:

Projekte, die einen besonderen Schwerpunkt haben, werden mit einer Honorary Mention besonders ausgezeichnet.

Accessibility: Relaunch der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) von acolono GmbH

Relaunch der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) von acolono GmbH Most Innovative Project: mossbo - Das innovative Cloud CMS Ecosystem mit KI-Features von drunomics GmbH

Nominiert aus Österreich wurde auch:

Relaunch der Kulturplattform der Stadt Tulln mit neuem Design von webshapers GmbH

Marimekko Preloved – Circular E-Commerce Plattform auf Drupal Commerce von sdev

Open Source statt Lock-in: Lernplattform, E-Books und E-Commerce auf Drupal für einen der ältesten Schulbuchverlage der Welt von lowfidelity GmbH

Modulare Webentwicklung und Design der Bertha von Suttner Universität St. Pölten von acolono GmbH

Sponsoren:

Die Award-Verleihung ist von UBIT, Kraut.Hosting, Bitmade Solutions, Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Wirtschaftsagentur, Drupal E.v. und Drupal Austria unterstützt.