Internationales Renommee für die Bruckneruni

Linz (OTS) -

Die Anton Bruckner Privatuniversität begrüßt erstmals im Rahmen des renommierten Fulbright Specialist Programms einen Gastprofessor aus den USA: Prof. R. Paul Crabb, emeritierter Professor an der University of Missouri und gefragter Chordirigent, unterrichtet im Herbst 2025 für drei Wochen an der BrucknerUni. Dieser Besuch ist ein bedeutendes Signal in der globalen Ausrichtung und eine Bestätigung der konsequenten strategischen Arbeit der ABU.

Als internationalste Bildungsinstitution am Standort verfügt die ABU über ein vielfältiges Portfolio an Austauschprogrammen für Studierende und Lehrende– darunter u.a. Erasmus+, SEMP und CEEPUS. Mit dem Fulbright Specialist Programm konnte nun ein weiterer Meilenstein gesetzt werden. Der US-Amerikaner Prof. R. Paul Crabb arbeitet während seines dreiwöchigen Aufenthaltes im Teamteaching mit Professor*innen der ABU, insbesondere mit Georg Leopold zusammen und bringt sich mit einem vielseitigen Lehrangebot ein. Dieses umfasst u.a. die Leitung des ABU-Chores, Hauptfachunterricht in Chorleitung, Einblicke in Neue Musik sowie Seminare zur Ensembleleitung für Instrumentalist*innen und Sänger*innen.

„Es ist eine große Ehre und Freude Prof. Crabb bei uns an der Anton Bruckner Privatuniversität begrüßen zu dürfen. Sein Besuch ist ein starkes Signal für die internationale Ausrichtung und ein wertvoller Impuls für die Lehre“, zeigt sich Rektor Martin Rummel über die Stärkung der weiteren Vernetzung durch diesen zukunftsweisenden Austausch hocherfreut und merkt weiter an: „Solche Begegnungen erweitern den Horizont, inspi-rieren zu neuen Ideen und tragen wesentlich dazu bei, unsere Universität als lebendigen Ort des Austauschs zu festigen.“

Landeshauptmann Thomas Stelzer begrüßt diese Zusammenarbeit ausdrücklich und betont die Bedeutung für den Studien- und Bildungsstandort: „Die Kooperation im Rahmen des Fulbright Specialist Programms zeigt eindrucksvoll, wie lebendig und international vernetzt der Hochschulstandort Oberösterreich heute ist. Die Anton Bruckner Privatuniversität steht beispielhaft für ein modernes Bildungsverständnis, das künstlerische Exzellenz mit internationalem Austausch verbindet. Wenn renommierte Persönlichkeiten wie Prof. Crabb an unsere Universitäten kommen, profitieren nicht nur Studierende und Lehrende unmittelbar, sondern auch das kulturelle Leben und die kreative Innovationskraft unseres Landes insgesamt. Diese Zusammenarbeit stärkt Oberösterreichs Rolle als dynamischer Bildungs- und Kulturstandort von europäischer Bedeutung.“

Mit diesem Angebot setzt die Anton Bruckner Privatuniversität ein wichtiges Zeichen und schärft damit das künstlerische und pädagogische Profil der Institution nachhaltig.

Bildmaterial: https://cloud.bruckneruni.at/index.php/s/PmbcNMHwCpmSEGm

© Land OÖ/Peter Mayr