RTL AdAlliance stellt in Wien die TV-Programm- Highlights sowie die Wachstumsstrategie für die neue Season 2026 vor

Strategieschwerpunkte 2026: Total Video, Internationalisierung, Ausbau des Digital-Portfolios, Adtech und neue Produkte

15 Broadcaster in Österreich präsentieren ihre Programm- und Season-Highlights

Neues Eventkonzept für die RTL AdAlliance Night inspiriert durch die “ The New Life of the Living Room” -Studie

Walter Zinggl zum letzten Mal als Managing Director dabei

Wien, 16.10.2025: Der internationale Vermarkter der RTL Group präsentierte in Wien die erste RTL AdAlliance Night und stellte vor über 500 Gästen der nationalen und internationalen Werbe- und Marketingbranche die kommenden Programm-Highlights sowie die zentralen Wachstumsfelder für 2026 vor. Zu den mittlerweile 15 vermarkteten Broadcastern zählen die Brands von RTL Deutschland: RTL, VOX, NITRO, RTLup, RTLsuper & Toggo, ntv, RTL+ sowie RTLZWEI, SKY, SPORT1, Canal+, R9, kroneTV, oe24.TV, DMAX und TLC. Ergänzt wird dieses Portfolio durch eine Vielzahl an digitalen Brands.

Die RTL AdAlliance Night 2025 stand ganz im Zeichen von Total Video, das sich interaktiv, digital und grenzüberschreitend in einem modernen, internationalen Setting präsentierte.

Strategie 2026: Total Video, Internationalität, Digitalisierung

Mit klarem Fokus auf Total Video, der Internationalisierung des Portfolios und dem konsequenten Ausbau digitaler Vermarktungsangebote positioniert sich die RTL AdAlliance als unverzichtbarer Partner für die Werbewirtschaft im europäischen Markt. Als Flagship für glaubwürdige Medienmarken bietet das Unternehmen eine vertrauensvolle Alternative zu den US-Tech-Giganten.

2026 liegt ein inhaltlicher Schwerpunkt u. a. auf Smart Audiences, die datengestützte Zielgruppenansprache über alle Screens hinweg ermöglichen. Hinzu kommt die Erweiterung des programmatischen Geschäfts, sowie der Ausbau von Addressable TV und der Streaming-Plattform RTL+ in Österreich. Darüber hinaus startet RTL AdAlliance eine neue Händlermarketing-Lösung, mit der Werbebotschaften mit Addressable TV im linearen Fernsehen lokal ausgespielt werden können – ein wichtiges Angebot speziell für kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs).

Mit dem integrierten Total Video-Angebot – von linearem TV über Addressable TV bis hin zu Streaming und digitalen Plattformen – liefert der nationale und internationale Vermarkter Reichweite, Qualität, Datenkompetenz und Vertrauen aus einer Hand.

Neues Management-Team ab 2026

Ein besonderer Moment war die „Punkt 12“-Sondersendung, die das langjährige Wirken von Walter Zinggl würdigte. Nach fast 13 Jahren an der Spitze der RTL AdAlliance in Österreich und über vier Jahrzehnten in der Medienbranche übergibt er Ende 2025 an ein neues Management-Team: Elisabeth Frank (Managing Director Austria), Claudia Ostermann-Schabata (VP & Deputy Managing Director Austria) und Oliver Vesper (International Managing Director). Bis Ende 2026 wird Walter Zinggl das Unternehmen weiterhin beratend begleiten.

Zitate

Oliver Vesper, RTL AdAlliance, Deputy CEO, CDO, Managing Director Austria

„Total Video ist das Kernthema unserer ersten RTL AdAlliance Night in Wien. Wir bringen ein Angebot nach Österreich, das es bisher so nicht gab, von dem heimische Kunden und Partner ab sofort profitieren können. Mit unserer Adtech-Kompetenz sind wir nicht nur eine Alternative, sondern der wesentliche Partner, wenn es darum geht, Marketingziele zu erreichen. Mit einem größeren Portfolio, unseren durchdachten Smart Audiences und dem Ausbau unserer Programmatic-Strategie haben wir bereits wichtige Schritte gesetzt, die wir künftig konsequent ausbauen werden. Dazu gehört auch die Erweiterung unserer Adform-Kooperation, zu der wir in Kürze nähere Details bekannt geben.“

Elisabeth Frank, RTL AdAlliance, Multichannel Sales Director, ab 2026 Managing Director Austria

„2026 steht für uns ganz im Zeichen von Wachstum und Internationalisierung. Wir wollen es unseren Kund:innen so einfach wie möglich machen, die richtigen Zielgruppen zu erreichen. Mit unserem integrierten Total Video-Angebot kombinieren wir Reichweite, Qualität und Datenkompetenz und setzen damit neue Standards für effektives Marketing. Unser Integrated Sales Team agiert ab sofort national wie international und bringt dabei stets die lokale Expertise ein – so verbinden wir das Beste aus beiden Welten für unsere Kund:innen und Partner:innen.“

Walter Zinggl, RTL AdAlliance, Managing Director Austria

„Mit der RTL AdAlliance Night zeigen wir, dass wir als Sales House hervorragend für die Zukunft aufgestellt sind und uns den aktuellen Herausforderungen der Branche lösungsorientiert stellen. Für mich war die RTL AdAlliance Night ein besonderer Abend – mein letztes Screening-Event als Managing Director. Noch ist es nicht Zeit für Abschied, aber es zeichnet den Beginn eines neuen Kapitels.“

Ein Event inspiriert von „The New Life of the Living Room “

Das Eventsetting orientierte sich an der internationalen RTL AdAlliance Studie „The New Life of the Living Room“ und erweckte das Wohnzimmerkonzept zum Leben: Statt klassischer Bestuhlung konnten die Gäste selbst wählen, wie sie die Inhalte erleben wollen – auf Sofas, Sesseln, Sitzsäcken oder Liegestühlen. Für Gesprächsstoff sorgte eine Live-Tattoo-Session, die das Event auf besondere Weise bereicherte. Zahlreiche Screens und moderne Kopfhörer-Technologie ermöglichten ein perfektes Seh- und Hörerlebnis.

Schon zu Beginn sorgte ein Live-Graffiti-Sprayer für urbanes Flair und eine moderne Markenwelt. Die Wiener Werkshallen boten den perfekten Rahmen, um die RTL- Welt in all ihrer Vielfalt zu erleben – international und ausgesprochen unterhaltsam. Unter den prominenten Gästen waren Moderator Jan Köppen, TV-Ikone Arabella Kiesbauer, Spitzenkoch Toni Mörwald sowie Dartprofi Max Hopp vertreten. Für die passenden Tanzbeats sorgte DJ Giulia Siegel.

Portfolio-Highlights 2026

Sämtliche Sender aus dem RTL AdAlliance Portfolio in Österreich präsentierten in interaktiven Areas ihre Programm-Highlights 2026. Mehr Informationen auf der Webseite rtl-adalliance.at.



Über RTL AdAlliance

RTL AdAlliance – simplicity for advertisers and value for publishers.

Der internationale Werbevermarkter RTL AdAlliance, ein Tochterunternehmen der RTL Group, vereint Premium Content-Publisher unter einem gemeinsamen Dach mit dem Ziel, dass internationale Marken ihre europäischen Zielgruppen erreichen. Mit der Kombination aus den erfolgreichsten Broadcast-, Publishing- und Adtech-Unternehmen in Europa bietet RTL AdAlliance den Werbetreibenden Zugang zu mehr als 100 TV-Sendern, 350 Printmedien und 5.000 Premium-Websites mit über 150 Millionen täglichen TV-Zuschauern und mehr als 4 Milliarden Online-Ad-Impressions im Monat aus einer Hand - und damit eine konkurrenzlose Reichweite in und außerhalb Europas.

Weltweit garantieren 300 Vertriebsexperten, darunter auch zahlreiche in Österreich, einen engagierten Support für international erfolgreiche Werbekampagnen. Werbekunden erhalten Zugriff auf hochwertiges, markensicheres Inventar, das nur die aktivsten Zielgruppen erreicht. RTL AdAlliance stellt zudem aktuelle Erkenntnisse und innovative Studienergebnisse für die Medienwelt zur Verfügung. Dank des Einsatzes intelligenter und einfacher Vermarktungsstrategien, Adtech-Lösungen und speziellem Know-how im Media Sales-Segment wird Publishern eine bessere Nutzung ihres Premium-Angebots ermöglicht. RTL AdAlliance hat ihre Hauptgeschäftssitze in Luxemburg und Hamburg und ist in ganz Europa sowie Nordamerika vertreten, wobei sich die größte Verkaufsunit in Wien befindet.