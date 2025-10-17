Tag der offenen Moschee 2025 - Begegnung, Vielfalt, Zusammenhalt

Wien, Graz, Salzburg, Klagenfurt, Villach, Linz (OTS) -

Am 19. Oktober 2025 lädt die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) wieder zum österreichweiten Tag der offenen Moschee ein. Zahlreiche Moscheen und Gebetshäuser in allen Bundesländern öffnen ihre Türen, um Einblicke in das muslimische Leben in Österreich zu ermöglichen und den Dialog zwischen den Menschen zu fördern.

Der Tag der offenen Moschee bietet Besucherinnen und Besuchern die Gelegenheit, islamische Gemeinden kennenzulernen, Fragen zu stellen und sich im persönlichen Gespräch über Glauben, Kultur und gelebte Vielfalt auszutauschen.

„Über 800.000 Musliminnen und Muslime leben heute in Österreich. Sie sind Teil dieser Gesellschaft, ihrer Vielfalt und ihrer gemeinsamen Zukunft. Der Tag der offenen Moschee zeigt, dass unsere Gemeinden ebenso vielfältig sind wie das Land selbst. In unseren Moscheen begegnen sich Menschen unterschiedlicher Herkunft, Sprachen und Lebenswege, verbunden durch gemeinsame Werte wie Respekt, Nächstenliebe und Verantwortungsbewusstsein“, betont Präsident Ümit Vural.

Moscheen sind seit jeher mehr als Orte des Gebets: Sie sind Räume der Begegnung,

des Austauschs und des gesellschaftlichen Engagements. Viele islamische Einrichtungen öffnen ihre Türen nicht nur an diesem Tag, sondern das ganze Jahr über, für Nachbarschaftsinitiativen, Bildungsangebote, soziale Projekte und kulturelle Veranstaltungen.

„Wir leben in einer pluralen, vielfältigen und offenen Gesellschaft. Diese Vielfalt ist kein Gegensatz, sondern ein Reichtum; sie fordert uns heraus, aber sie verbindet uns auch“, so Vural weiter. „Gerade in Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Spannungen braucht es Orte, an denen Menschen miteinander ins Gespräch kommen, einander zuhören und Vertrauen aufbauen können. Der Tag der offenen Moschee ist ein solcher Ort.“

In ganz Österreich finden an diesem Tag Moscheeführungen, Diskussionsrunden, kulturelle Präsentationen und Begegnungsprogramme statt. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Kirchen, Religionsgemeinschaften, Politik, Bildung und Zivilgesellschaft unterstreichen durch ihre Teilnahme die gemeinsame Verantwortung für Dialog und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Mit dem Tag der offenen Moschee 2025 möchte die IGGÖ ein sichtbares Zeichen für Respekt, Offenheit und Zusammengehörigkeit setzen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die Vielfalt muslimischen Lebens in Österreich zu entdecken und gemeinsam Brücken zwischen den Menschen zu bauen.



Liste der teilnehmenden Moscheen finden Sie hier.