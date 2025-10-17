„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Klare Mehrheit für Rücktritt Wögingers

Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:25 Uhr bei ATV und auf Österreichs SuperStreamer JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 13. bis 16. Oktober 2025 wissen, wie die Österreicher:innen zum aktuellen Verfahren gegen den ÖVP-Abgeordneten August Wöginger stehen. Die Frage lautete: „Sollte Wöginger Ihrer Meinung nach von seinem Nationalratsmandat zurücktreten oder soll er im Amt bleiben?“



Mit insgesamt 71 Prozent aller Befragten stimmt eine klare Mehrheit der Österreicher:innen für einen Rücktritt von August Wöginger von seinem Nationalratsmandat, nur 9 Prozent stimmen dagegen. 15 Prozent enthalten sich der Aussage.

Ähnlich sieht das Bild unter den Wählergruppen aus. Auch hier stimmt parteienübergreifend die Mehrheit für einen Rücktritt. Am stärksten sagen vor allem bei den GRÜNEN-Wähler:innen (89 Prozent) und den FPÖ-Wähler:innen (87 Prozent): „Ja, er sollte zurücktreten.“ Unter den SPÖ-Wählerin sind 75 Prozent für einen Rücktritt Wögingers, bei den NEOS-Wähler:innen sind es 66 Prozent. Mit 50 Prozent sprechen sich die ÖVP-Wähler:innen für einen Rücktritt aus, 28 Prozent sind dagegen.



Meinungsforscher Peter Hajek: „Ein derartiges Ergebnis lässt keinen Interpretationsspielraum. Der Umgang der ÖVP mit der Causa Wöginger zeigt exemplarisch, warum die Politik das Vertrauen der Bevölkerung verliert.“



„Aktuell: Die Woche“

Freitag, 22:25 Uhr bei ATV

Jederzeit im Stream auf JOYN