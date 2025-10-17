Tag der offenen Tür im Außenministerium am 26. Oktober 2025

Wien (OTS) -

Am Nationalfeiertag öffnet das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten von 12:00 bis 17:00 Uhr wieder seine Türen - dieses Jahr beim Eingang in der Herrengasse 11, 1010 Wien.

Besucherinnen und Besucher erhalten spannende Einblicke in die vielfältigen Aufgaben und weltweiten Serviceangebote des Außenministeriums.

Egal, ob Sie innerhalb Europas, nach Amerika, Afrika oder Asien verreisen wollen - unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren rot-weiß-roten Krisenjacken sind vor Ort, um Besucherinnen und Besuchern Tipps für sichere Auslandsreisen zu geben und sie zu informieren, warum eine Reiseregistrierung sinnvoll ist, wie man sich bei Notfällen im Ausland verhält und wie das Außenministerium für Österreicherinnen und Österreicher da ist, wenn’s drauf ankommt.

Besucherinnen und Besucher können sich davon überzeugen, wie internationale Kooperation zu Sicherheit und Stabilität weltweit und in Österreich beiträgt - sei es die Zusammenarbeit in internationalen Organisationen wie der UNO und der EU, oder in den Bereichen Wirtschaft, Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe sowie Kultur.

Ein besonderes Highlight des Tages sind die Live-Schaltungen zu den österreichischen Botschaften auf der ganzen Welt. Kolleginnen und Kollegen geben Einblicke in die tägliche Arbeit des diplomatischen Dienstes vor Ort, etwa in Kyjiw, Tel Aviv, Washington und Pretoria. Die Kolleginnen und Kollegen beantworten dabei Fragen wie: Welche Herausforderungen bringen die unterschiedlichen Einsatzorte mit sich? Was bedeutet es, in einer Region zu arbeiten, die von Krisen und Konflikten geprägt ist? Wie vertreten Länder von der Größe Österreichs ihre Interessen in den USA? Welche Chancen für Kooperationen bieten sich mit afrikanischen Ländern? Und: Für welche Notfälle im Ausland ist man selbst um 2 Uhr in der Nacht für Österreicherinnen und Österreicher mit Hilfe unterwegs?

Besucherinnen und Besucher haben zudem die Möglichkeit, Vorschläge für Entbürokratisierung zu hinterlassen und im Rahmen eines Quiz (auch für Kinder) mehr über die Arbeit des Außenministeriums zu erfahren und praktische Reisebegleiter zu gewinnen.

Wer neugierig geworden ist, kann sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten im Außenministerium informieren, von der Lehre über das Verwaltungspraktikum bis hin zur diplomatischen Laufbahn.

Für den künstlerischen Rahmen sorgen Walking-Konzerte des Percussion Ensemble Louie‘s Cage mit Musikern des vom Außenministerium geförderten Programms New Austrian Sound of Music (NASOM).

Wann? 26. Oktober 2025, 12:00 - 17:00 Uhr

Wo? Außenministerium, Eingang in der Herrengasse 11, 1010 Wien