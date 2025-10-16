- 16.10.2025, 16:28:03
MA 24/25: 2,1 Millionen Österreicher:innen informieren sich täglich in der „Krone“ – in Print, digital oder per Newsletter
Die neusten Zahlen der Media-Analyse (MA) 24/25 bestätigen es erneut: Die „Krone“ ist und bleibt Österreichs Nummer eins! TÄGLICH informieren sich 27,2 % der Österreicher:innen in der Printausgabe der „Krone“, auf krone.at oder nutzen einen der beliebten „Krone“-Newsletter.
PRINT – Reichweite, die zählt
Für 1.631.000 Österreicher:innen ist die Printausgabe der „Krone“ täglich die erste Wahl als verlässliche Informationsquelle. Das bedeutet beeindruckende 20,9 % greifen Tag für Tag zur Kronen Zeitung. Die Sonntagsausgabe kommt sogar auf eine Reichweite von 26,7 %. Mit 2.081.000 Leser:innen zählt die Sonntagsausgabe mit dem Magazin „KRONE BUNT“ zu den meistgelesenen Printtiteln des Landes und behauptet damit nach wie vor ihre in Europa wahrscheinlich einzigartige Rekordreichweite.
REGIONAL – Präsenz, die bewegt
Die „Krone“ überzeugt nicht nur national, sondern unterstreicht auch auf regionaler Ebene ihre starke Position: Ihre Präsenz in den Bundesländern unterstreicht die starke Verankerung im gesamten Land.
STARKE MARKE in Print & Digital – Medienkraft, die wirkt
Nicht nur die aktuelle MA bestätigt die enorme Kraft der Marke „Krone“ – auch digital setzt sie Maßstäbe: Mit einer Monatsreichweite von 52,9 % lt. ÖWA September 2025 ist krone.at das führende Nachrichtenportal unter den Tages- und Wochenzeitungsangeboten: 3.817.257 Österreicher:innen schätzen die Mischung aus Themenvielfalt, topaktuellen News und regionaler Verankerung auf krone.at.
„In einer Zeit globaler Umbrüche und technologischer Sprünge wächst die Verunsicherung vieler Menschen. Über soziale Medien verbreiten sich Inhalte in rasantem Tempo – darunter zunehmend auch KI-generierte Falschinformationen. Sie erschweren die Unterscheidung zwischen Echtem und Manipuliertem und zeigen, wie wichtig es ist, glaubwürdigen Medien vertrauen zu können“, betont „Krone“-Geschäftsführer Mag. Gerhard Valeskini.
