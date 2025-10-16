meinereifen.at - Eine Reifen-Plattform, die sich vom Rest abhebt

Wien (OTS) -

meinereifen.at ist Österreichs am schnellsten wachsende Online-Plattform für Reifen. Der Grund sind Top-Preise und die Tatsache, dass dahinter mehr als 1.300 motivierte Händler stehen. Sie garantieren 100% passende Produkte, sichere Montage und Bezahlung erst, wenn alles fix und fertig ist. Goodies wie Gratis-Reifen, frei wählbare Finanzierung und Garantien, die weit über die Norm hinausgehen, runden das Gesamtpaket ab und machen meinereifen.at einzigartig.

Der Online-Kauf macht auch vor der Reifen-Brache nicht halt. Auto Plus hat diesen Trend bereits vor Jahren erkannt und mit meinereifen.at eine Plattform für Reifen aufgebaut, die alles abdeckt, was man sich als Reifen-Käufer oder -Käuferin wünscht. Doch im Gegensatz zu den meisten Online-Shops geht meinereifen.at einen Weg, der für die Kunden sicherer und bequemer ist.

Der große Unterschied

Reifen ohne Montage und Expertenwissen dahinter sind nur die halbe Miete. Und genau das ist die Krux bei vielen Reifen-Shops im Netz. Die Kunden entscheiden sich online nach bestem Wissen und Gewissen für Reifen. Ob die Dimensionen stimmen, ob die Reifen für das Fahrzeug zugelassen sind, wann sie geliefert werden und wer sie letztlich montiert, ist oftmals ungewiss.

„Wir haben meinereifen.at so konzipiert, dass Kund:innen absolute Sicherheit haben, dass alles passt. Erst dann wird auch bezahlt. Davon profitieren auch unsere Händlerpartner, weil alle Umsätze, Deckungsbeiträge und Gewinne zu 100 Prozent beim Händler bleiben“, erklärt Michael Gänsthaler, Geschäftsführer der Auto Plus Reifen GmbH. Daher unterscheidet sich der Ablauf bei meinereifen.at: Kund:innen wählen ihre Produkte und auch gleich einen von über 1.300 Händlern in ihrer Nähe, der sie montieren soll. Dieser Händler meldet sich, um einen Termin abzustimmen – dabei wird sichergestellt, dass die Reifen tatsächlich passen. Bezahlt wird nicht im Voraus, sondern erst, wenn alles fix und fertig montiert ist. Das gibt Kund:innen deutlich mehr Sicherheit, sowohl in finanzieller Hinsicht, als auch was die Produkte betrifft.

Vom PKW bis zu 2-Rad

Das Sortiment von meinereifen.at umfasst Reifen und Kompletträder für PKW, Leicht-LKW und 2-Räder. Dazu kommt ein 3D-Konfigurator für Felgen, mit dem sich Kund:innen ihre Produkte direkt am eigenen Fahrzeug ansehen können. Dabei können die Kund:innen aus Premium-Marken wie Bridgestone, Continental, Michelin und Pirelli ebenso wählen wie zuverlässige Lassa-Reifen oder der Marke Sailun, die weltweit mit einem außergewöhnlich guten Preis-Leistungsverhältnis auf Erfolgskurs ist.

Services, die es in Österreich so nicht gibt

Neben dem Sortiment für praktisch jeden Wunsch kommt meinereifen.at den Kund:innen auch in Sachen Preis, Services und Bezahlmöglichkeiten weit entgegen. So startet jede Saison mit einer Gratis-Reifen Aktion. Wer rasch ist und eine Garnitur Reifen kauft, erhält den vierten Reifen kostenlos. In Sachen Bezahlung gibt es die Möglichkeit der Finanzierung, bei der sich die Rate an die Wünsche der Kund:innen anpasst. Und zu guter Letzt sind Reifen mit Garantien von bis zu 5 Jahren geschützt. So werden Schäden durch Unfall, Vandalismus oder Bordsteinkante mit bis zu 100% des neuen Reifens rückvergütet.

Information ist alles

Da sich meinereifen.at als umfängliche Informationsplattform versteht, finden Kund:innen Videos zu Produkt-Rezensionen, Video-Tipps zur Winterreifenpflicht und gesetzlichen Vorgaben, ein Reifenlexikon und FAQs rund um das Thema Reifen. All das steht auch als App zur Verfügung, die mit zusätzlichen News und der praktischen Erinnerung zur Winterreifenpflicht dafür sorgt, dass die Kund:innen in Sachen Reifen aktuell umsorgt sind.

Fazit: meinereifen.at kombiniert die Annehmlichkeiten des Online-Shoppings mit den Vorteilen einer freundlichen, persönlichen Beratung und Montage durch Experten. Und genau das macht den Unterschied.

meinereifen.at ist eine Marke der Auto Plus GmbH

Auto Plus GmbH ist Österreichs größter industrieunabhängiger Reifenimporteur und -großhändler. Das Unternehmen beliefert über 2.500 Händlerpartner in ganz Österreich, verfügt über ein Lager mit mehr als 350.000 Reifen und österreichweiter Zustellung garantiert bis zum nächsten Morgen. Mit meinereifen.at bietet Auto Plus eine Plattform, die Fachhändler und Endkund:innen gleichermaßen unterstützt.