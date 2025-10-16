  • 16.10.2025, 15:59:05
NEO NUGGETS feierte Weltpremiere in Wien

Weltpremiere Neo Nuggets im Cineplexx Millennium City
Wien (OTS) - 

Am 15. Oktober feierten Paul Pizzera, Otto Jaus, Silvia Schneider, Gizem Emre, Melissa Naschenweng, Anna Strigl, Eva Maria Frank, Michael Rast bei der Premiere von Neo Nuggets im Cineplexx Millennium City gemeinsam mit hunderten Fans die Fortsetzung von Pulled Pork.

Für die Fans war der Abend ein tolles Erlebnis: Den Cast live am Roten Teppich zu treffen, sorgte für Begeisterung. Natürlich blieb auch ausreichend Zeit für Selfies und Autogramme.

Vier voll besetzte Kinosäle sprachen Bände: Hunderte Fans von Neo Nuggets versammelten sich mit großer Vorfreude auf den Film in den Sälen. Und Neo Nuggets enttäuschte nicht – das Publikum konnte sich das ein oder andere Lachen nicht verkneifen. Auch der Bühnenauftritt des Casts sorgte für gute Stimmung und war der perfekte Abschluss für eine gelungene Premiere.

Pressematerial, sowie exklusive Fotos der Premiere steht Ihnen unter: https://constantinfilm-at.publyc.com zur Verfügung.

Trailer: https://www.constantinfilm.at/kino/neo-nuggets-eine-pulled-pork-komoedie

NEO NUGGETS - EINE PULLED PORK KOMÖDIE ist ab heute österreichweit in den Kinos zu sehen!

