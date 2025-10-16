  • 16.10.2025, 15:51:37
  • /
  • OTS0175

FPÖ – Kultursprecher Mölzer fordert Rücktritt von Milo Rau als Intendant der Wiener Festwochen

Wien (OTS) - 

In einer schockierenden und beispiellosen Einmischung politischer Agitation hat sich Milo Rau, Intendant der Wiener Festwochen, mit einem öffentlichen „Brief an meine Freund:innen“ zum Widerstand gegen die Kriegsverbrechen in Gaza bekannt. Mit diesem Schreiben intervenierte Rau nicht als Künstler, sondern als ideologischer Akteur – und missbrauchte damit eine Kulturinstitution für anti-israelische Propaganda.

Schon kurz darauf folgte eine breite Absagefront aus dem Kulturbetrieb: Namhafte Künstler und Autoren erklärten öffentlich ihren formalen Widerspruch zu Raus Aufruf. „Als kulturpolitischer Sprecher der Freiheitlichen warne ich nachdrücklich davor, dass hier Kultur zur politischen Kriegsführung umfunktioniert wird. Rau deutet in seinem Brief Vergleiche zum Widerstand gegen die Naziherrschaft an – eine Verharmlosung historischer Shoa-Verbrechen und eine übergriffige Gleichsetzung mit dem aktuellen Konflikt“, stellte NAbg. Wendelin Mölzer klar.

„Die Wiener Festwochen dürfen nicht länger von einer Person geleitet werden, die offen dazu aufruft, Kultur als Kampfinstrument eines geopolitischen Konflikts zu verwenden“, so Mölzer weiter. Eine solche Intendanz verzerre die Rolle einer Kulturinstitution, die für Vielfalt, Dialog und Verständigung stehen sollte – und nicht für ideologische Einseitigkeit.

„Daher braucht es den sofortigen Rücktritt von Milo Rau als Intendant der Wiener Festwochen und eine unverzügliche Neubesetzung nach demokratischen und transparenten Kriterien. Zudem muss geprüft werden, ob die mit Steuergeldern getragene Unterstützung fortgeführt werden kann und ob künftig ideologisch neutrale Förderkriterien eingerichtet werden. Sollte es zu keiner Konsequenz kommen, ist die Beendigung der finanziellen Unterstützung durch die öffentliche Hand unausweichlich, bis sichergestellt ist, dass die Leitung der Festwochen die Trennung von künstlerischer Programmgestaltung und politischer Mobilisierung respektiert“, forderte der FPÖ-Kultursprecher.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright