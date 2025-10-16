Kleine Zeitung bestätigt führende Stellung in Kärnten und Steiermark – und überzeugt auch national

Graz (OTS) -

Die heute veröffentlichte Media Analyse 2024/2025 bestätigt eindrucksvoll die führende Rolle der Kleinen Zeitung in ihren Kernmärkten Steiermark und Kärnten. Gleichzeitig unterstreichen die aktuellen Ergebnisse die starke Position der Zeitung auch im österreichweiten Vergleich und ihre Bedeutung.

Starke Cross-Media-Reichweite stärkt Marktstellung

Zusätzlich zur Print-Reichweite weist die Media-Analyse auch den Cross-Media-Reach (CMR) aus, der die erweiterten Reichweiten über App und Web berücksichtigt. Hier erzielt die Kleine Zeitung eine nationale Nettoreichweite von 11,2 %. 876.000 Personen lesen täglich die Kleine Zeitung Print und Digital.

Im Hauptverbreitungsgebiet Steiermark und Kärnten erreicht die Kleine Zeitung mit der Kombination aus Print und Digital eine beeindruckende Netto-Reichweite von 43,3 % (SB +/-1,6 %) – das entspricht 685.000 Leser:innen und einem klaren Vorsprung von 183.000 Personen gegenüber der Kronen Zeitung (CMR-Reichweite 31,8 %, SB +/-1,5 %).

Starke Position in den Kernmärkten

Mit einer Cross-Media-Reichweite (Print inkl. E-Paper + Online) von 43,9 % in der Steiermark (479.000 Leser:innen,) und 42,0 % in Kärnten (206.000 Leser:innen) ist die Kleine Zeitung weiterhin die meistgelesene Tageszeitung in beiden Bundesländern.

Die reine Printreichweite (inkl. E-Paper) beträgt 35,8 % in der Steiermark (390.000) und 34,6 % in Kärnten (170.000).

Über die Kleine Zeitung

Die Kleine Zeitung ist die größte Bundesländer-Tageszeitung Österreichs und Marktführerin in Steiermark und Kärnten. Mit hoher journalistischer Qualität, regionaler Verwurzelung und glaubwürdiger Berichterstattung erreicht sie täglich Hunderttausende Leser:innen in Print und digital. Sie verbindet regionale Kompetenz mit nationaler und internationaler Perspektive und ist damit eine der einflussreichsten Medienmarken Österreichs.

Quelle der angeführten Studienwerte: MA 2024/2025, Erhebungszeitraum: Juli 2024 bis Juni 2025, Reichweite in Leser pro Ausgabe, berechnet mit Zervice; CMR-Onlinereichweite: Justierung an den Werten der Österreichischen Webanalyse (ÖWA);