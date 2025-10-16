NEOS begrüßen Reform der nicht treffsicheren Bildungskarenz

Wien (OTS) -

„Mit der neu gestalteten Weiterbildungsbeihilfe ist es uns gelungen, mehr Chancen für Niedrigqualifizierte zu schaffen und die betriebliche Weiterbildung nachhaltig zu stärken. Gleichzeitig haben wir dafür gesorgt, dass die Schwächen des alten Systems der völlig überteuerten und nicht treffsicheren Bildungskarenz ausgebügelt werden – und wir bestens Ausgebildeten keine Auszeiten auf Steuerzahlerkosten mehr finanzieren, sondern die begrenzten Mittel sinnvoll einsetzen“, sagt NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser. „Der heutige Beschluss zur Reform der Weiterbildungsbeihilfe des Arbeitsmarktservice hilft gezielt gegen den Fachkräftemangel und ist daher gut für den heimischen Arbeitsmarkt und vor allem auch gut für das Budget.“

Gerade bei bereits Höherqualifizierten stelle die Neuregelung durch die Arbeitgeberbeteiligung sicher, dass die geförderte Weiterbildung tatsächlich einen Nutzen für den jeweiligen Betrieb hat, betont Gasser: „Dass die Bildungskarenz für einen staatlich geförderten Yoga-Kurs auf Bali oder zur Verlängerung der Elternkarenz missbraucht wird, gehört mit dieser Reform endlich der Geschichte an.“

NEOS haben sich jahrelang dafür eingesetzt, diese Schieflagen zu beheben – und nach nur wenigen Monaten in Regierungsverantwortung nun mit der neuen Weiterbildungsbeihilfe ein zielgerichtetes System aufgesetzt, das die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt. Gasser: „Anstatt bezahlte Auszeiten und Alibi-Kurse für Menschen mit guten Jobs und höherem Einkommen zu fördern, werden künftig vor allem Menschen mit niedriger Qualifikation und geringem Einkommen gezielt unterstützt.“