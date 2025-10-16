„Das Gespräch“ zum Thema „Ist die Demokratie in der Krise, Herr Nehammer?“

Wien (OTS) -

Nach seinem Rücktritt als Bundeskanzler hat sich Karl Nehammer weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun spricht er über seinen Abschied aus der Politik und die wachsende Entfremdung zwischen Volk und Regierenden. Warum verlieren so viele Menschen das Vertrauen in die Demokratie, welche Verantwortung trägt dabei die Politik, und was würde er heute anders machen? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 19. Oktober 2025, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:



Karl Nehammer

ehem. Bundeskanzler, ÖVP



Lisz Hirn

Philosophin



Peter Filzmaier

Politikwissenschafter