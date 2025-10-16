„3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch“: Viele Kranke, wenig Betten – Was braucht unser Gesundheitssystem?

Wien (OTS) -

Teure Therapien, der Streit, wer noch wo ins Spital darf, und die Sorge, dass unser Gesundheitssystem selbst eine intensive Behandlung braucht – diese Fragen beschäftigen Ärztinnen und Ärzte, Patientinnen und Patienten sowie die Politik. Sollen Krankenstände strenger kontrolliert werden? Müssen einzelne Bundesländer sich gegen Patientinnen und Patienten aus anderen Regionen abschotten? Braucht Österreich eine neuerliche Reform der staatlichen Krankenversicherung? Wird in Zukunft aus Kostengründen nicht mehr jedem Kranken die passende Therapie zur Verfügung stehen, wie es bereits gängige Praxis in anderen europäischen Ländern ist? Dazu diskutieren am Freitag, dem 17. Oktober 2025, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Patricia Pawlicki in „3 Am Runden Tisch“:

Andrea Kdolsky – die ehemalige ÖVP-Gesundheitsministerin ist selbst an Krebs erkrankt und berät jetzt als Medizinerin die burgenländische Landesregierung – und Sigrid Pilz – die ehemalige Patientenanwältin spricht aus, was sich an unserer medizinischen Versorgung dringend ändern muss.