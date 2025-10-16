FPÖ-Schnabel: „Land- und Forstwirte sind keine Verwaltungsbeamte“

Sankt Pölten (OTS) -

„Land- und Forstwirte sind keine Verwaltungsbeamten, die über jedes Bäumchen feinsäuberlich Buch führen. Es kann nicht sein, dass unsere Bauern und Forstwirte jeden entnommen Baum behördlich einmelden müssen“, stellt FPÖ Niederösterreich Landwirtschaftssprecher LAbg. Alexander Schnabel klar.

Dass sich nun just der Bauerbund und EVP-Agrarpolitiker Alexander Bernhuber als Gegner der EU-Entwaldungsverordnung inszenieren, sei an Dreistigkeit nicht zu überbieten. „Bernhuber beschloss ja dieses Gesetz in Brüssel mit, aber an den Stammtischen erzählt er eine ganz andere Geschichte und lügt den Bauern und Forstwirten ins Gesicht“, schüttelt Schnabel den Kopf. „Die Bauern und Forstwirte dürfen ruhig wissen, dass nur die FPÖ auf deren Seite steht und die ÖVP die Land- und Forstwirte verraten hat.“