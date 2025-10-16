  • 16.10.2025, 13:08:33
  • /
  • OTS0141

Änderungen bei der Lotto Bonus-Ziehung: Neuer Ziehungsort und TV-Übertragung

Ab 17. Oktober 2025: Ziehung aus der Zentrale der Österreichischen Lotterien – Zahlen weiterhin zeitnah im ORF und online verfügbar

Wien (OTS) - 

Ab 17. Oktober 2025 wird der Ziehungsort der Lotto Bonus-Ziehung, die alle 14 Tage am Freitag stattfindet, in die Zentrale der Österreichischen Lotterien verlegt. Die Ziehung wird künftig nicht mehr live im ORF übertragen, sondern findet im Ziehungssaal der Österreichischen Lotterien unter notarieller Aufsicht statt. Die gezogenen Zahlen bleiben für alle Spielteilnehmer:innen weiterhin schnell und auf vielfältigen Kanälen verfügbar.

Effizientere Durchführung und moderne Übermittlung der Ziehungsergebnisse

Die Entscheidung, die Lotto Bonus-Ziehung direkt in der Zentrale der Österreichischen Lotterien durchzuführen, wurde im Sinne einer effizienten und aktuellen Umsetzung getroffen. Die Ziehungsgeräte sind ident mit jenen, die bei den Mittwochs- und Sonntagsziehungen beim ORF im Einsatz sind. Die Ziehungsergebnisse werden am selben Abend nach der Ziehung als TV-Insert vor der ZIB 1 in ORF2 ausgestrahlt. Zusätzlich sind die Gewinnzahlen zeitnah auf den Websites lotterien.at und win2day.at, über die Lotterien App, im ORF Teletext, in Tageszeitungen sowie in allen Annahmestellen verfügbar.

Transparenz und Sicherheit der Ziehungen bleiben gewährleistet

Wie bei allen Lotto Ziehungen wird die Bonus-Ziehung unter notarieller Aufsicht und nach klar definierten Abläufen durchgeführt. Ein öffentlicher Notar bestätigt die ordnungsgemäße Durchführung der Ziehung. Eine TV-Übertragung ist für die Nachvollziehbarkeit und Gültigkeit der Ziehung nicht erforderlich.

Persönliche Teilnahme weiterhin möglich

Interessierte Personen können auch künftig live bei der Ziehung im Ziehungssaal der Österreichischen Lotterien dabei sein. Dafür ist eine schriftliche Anmeldung beim Kunden-Service-Center der Österreichischen Lotterien notwendig. Die Ziehung wird nicht aufgezeichnet oder zur nachträglichen Ansicht bereitgestellt.

Keine Auswirkungen auf Mittwochs- und Sonntagsziehungen

Die Änderungen betreffen ausschließlich die Lotto Bonus-Ziehung am Freitag. Die Ziehungen am Mittwoch und Sonntag werden weiterhin wie gewohnt in ORF2 übertragen.

Mit diesen Neuerungen setzen die Österreichischen Lotterien auf eine moderne und effiziente Durchführung der Ziehung – bei gleichbleibend höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit, Transparenz und Fairness.

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Lotterien GmbH

Günter Engelhart
Telefon: +43 (1) 79070 - 31910

Christopher Reisinger
Telefon: +43 (1) 79070 - 31933

Gerlinde Wohlauf
Telefon: +43 (1) 79070 - 31920

Website: https://www.lotterien.at, https://www.win2day.at,
https://www.playsponsible.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | LMO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright