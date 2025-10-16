Änderungen bei der Lotto Bonus-Ziehung: Neuer Ziehungsort und TV-Übertragung

Wien (OTS) -

Ab 17. Oktober 2025 wird der Ziehungsort der Lotto Bonus-Ziehung, die alle 14 Tage am Freitag stattfindet, in die Zentrale der Österreichischen Lotterien verlegt. Die Ziehung wird künftig nicht mehr live im ORF übertragen, sondern findet im Ziehungssaal der Österreichischen Lotterien unter notarieller Aufsicht statt. Die gezogenen Zahlen bleiben für alle Spielteilnehmer:innen weiterhin schnell und auf vielfältigen Kanälen verfügbar.

Effizientere Durchführung und moderne Übermittlung der Ziehungsergebnisse

Die Entscheidung, die Lotto Bonus-Ziehung direkt in der Zentrale der Österreichischen Lotterien durchzuführen, wurde im Sinne einer effizienten und aktuellen Umsetzung getroffen. Die Ziehungsgeräte sind ident mit jenen, die bei den Mittwochs- und Sonntagsziehungen beim ORF im Einsatz sind. Die Ziehungsergebnisse werden am selben Abend nach der Ziehung als TV-Insert vor der ZIB 1 in ORF2 ausgestrahlt. Zusätzlich sind die Gewinnzahlen zeitnah auf den Websites lotterien.at und win2day.at, über die Lotterien App, im ORF Teletext, in Tageszeitungen sowie in allen Annahmestellen verfügbar.

Transparenz und Sicherheit der Ziehungen bleiben gewährleistet

Wie bei allen Lotto Ziehungen wird die Bonus-Ziehung unter notarieller Aufsicht und nach klar definierten Abläufen durchgeführt. Ein öffentlicher Notar bestätigt die ordnungsgemäße Durchführung der Ziehung. Eine TV-Übertragung ist für die Nachvollziehbarkeit und Gültigkeit der Ziehung nicht erforderlich.

Persönliche Teilnahme weiterhin möglich

Interessierte Personen können auch künftig live bei der Ziehung im Ziehungssaal der Österreichischen Lotterien dabei sein. Dafür ist eine schriftliche Anmeldung beim Kunden-Service-Center der Österreichischen Lotterien notwendig. Die Ziehung wird nicht aufgezeichnet oder zur nachträglichen Ansicht bereitgestellt.

Keine Auswirkungen auf Mittwochs- und Sonntagsziehungen

Die Änderungen betreffen ausschließlich die Lotto Bonus-Ziehung am Freitag. Die Ziehungen am Mittwoch und Sonntag werden weiterhin wie gewohnt in ORF2 übertragen.

Mit diesen Neuerungen setzen die Österreichischen Lotterien auf eine moderne und effiziente Durchführung der Ziehung – bei gleichbleibend höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit, Transparenz und Fairness.