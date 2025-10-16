- 16.10.2025, 13:08:32
- /
- OTS0140
AVISO: PK der WKO-Bundessparte Industrie am Donnerstag, 23. Oktober 2025, 09:30 Uhr, WKÖ
Sehr geehrte Damen und Herren!
Die Bundessparte Industrie der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) möchte Sie zur
I n d u s t r i e k o n j u n k t u r i n Ö s t e r r e i c h
informieren.
Dazu laden wir Sie sehr herzlich ein zu einer
P R E S S E K O N F E R E N Z
Ihre Gesprächspartner:
- Siegfried MENZ, Obmann der Bundessparte Industrie in der Wirtschaftskammer Österreich
- Andreas MÖRK, Geschäftsführer der Bundessparte Industrie in der Wirtschaftskammer Österreich
Wann: Donnerstag, 23. Oktober 2025, 09:30 Uhr
Wo: Pressefoyer (Hochparterre), Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien
Die Erhebungsergebnisse zur Konjunktursituation sowie die Rückmeldungen der Branchenumfrage zur Stimmungslage in der Industrie zeigen repräsentativ, was Sache ist.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 22. Oktober 2025, unter: dmc_pr@wko.at
Rückfragen & Kontakt
Wirtschaftskammer Österreich
Digital Media & Communication
Pressestelle
Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: dmc_pr@wko.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK