MA 24/25: KURIER überzeugt mit Qualität & Reichweite

Wien (OTS) -

Der KURIER unterstreicht in der aktuellen Media-Analyse 24/25 erneut seine Position als eine der stärksten Kauf-Qualitätstageszeitungen Österreichs. Ob werktags, am Wochenende oder mit dem Magazin KURIER freizeit – das KURIER Medienhaus erzielt mit seinen Printprodukten über 1,3 Millionen Kontakte* und zeigt ganz deutlich: Qualitätsjournalismus bleibt zukunftsweisend.

Starke Reichweite, klare Positionierung

Mit einer Reichweite von 5,5 % ist der KURIER eine feste Größe am österreichischen Medienmarkt. Im Stammgebiet Wien, Niederösterreich und Burgenland ist der KURIER die zweitgrößte Kauf-Tageszeitung. Besonders am Sonntag zeigt sich die Stärke der Marke: In Wien konnte der KURIER am Sonntag seine Reichweite signifikant steigern und im Stammgebiet Wien, Niederösterreich und Burgenland seine Position als zweigrößte Tageszeitung sichern.

QualitätsleserInnen mit Einfluss

Die LeserInnen des KURIER zählen zu den meinungsbildenden und wirtschaftlich aktiven Gruppen des Landes. Kaufkräftige, gebildete und einkommensstarke ÖsterreicherInnen greifen täglich zum KURIER – und am Samstag zur KURIER freizeit. Sie schätzen den klaren Blick auf aktuelle Themen, die Vielfalt an Perspektiven und den hohen journalistischen Anspruch.

KURIER freizeit: Lifestyle mit Haltung

Das Magazin KURIER freizeit erreicht jeden Samstag 315.000 LeserInnen und zählt zu den beliebtesten Lifestyle-Magazinen Österreichs. Jede Woche bietet es einen abwechslungsreichen Themenmix aus Reise, Mode, Beauty, Kultur und Genuss – umgesetzt mit journalistischer Tiefe und hohem Qualitätsanspruch. Besonders erfreulich: Auch jüngere Zielgruppen entdecken die Marke zunehmend für sich.

Das Wochenende gehört dem KURIER

Die Wochenend-Kombi aus KURIER am Sonntag und KURIER freizeit erzielt mit 687.000 LeserInnen eine beeindruckende Reichweite. Damit beweist der KURIER, dass Print auch in einer digitalen Medienwelt überzeugt – durch Glaubwürdigkeit, Nähe und Lesefreude.

Mag. Richard Grasl, Geschäftsführer KURIER Medienhaus:

„Die aktuelle Media-Analyse bestätigt, was wir täglich spüren: Der KURIER ist der Begleiter für hunderttausende Menschen in ganz Österreich. Besonders im Osten – in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland – zählen wir zu den stärksten Kauf-Tageszeitungen. Am Wochenende zeigt sich unsere ganze Markenstärke: Mit der Sonntagsausgabe ist der KURIER die zweitgrößte Tageszeitung im Stammgebiet. Damit prägt der KURIER den öffentlichen Diskurs und setzt Maßstäbe für unabhängigen Journalismus in Österreich.“

Elisabeth Laimighofer, Leitung Vermarktung KURIER Medienhaus:

„Print wirkt – das beweisen unsere konstant hohen Reichweiten. In einem Umfeld, in dem Zeitungen oft vorschnell als Auslaufmodell gesehen werden, zeigt der KURIER, dass Qualität, Vielfalt und Nähe zu den LeserInnen zählen. Die aktuelle MA ist ein klares Signal: Unsere konsequente Arbeit an Inhalt, Design und Markenführung zahlt sich aus – für unsere LeserInnen und für unsere WerbepartnerInnen.“

Über das KURIER Medienhaus

Das KURIER Medienhaus vereint führende Medienmarken in Print, Online, TV, Podcast, Newsletter und auf Social Media. Mit journalistischer Qualität, Innovationskraft und einem klaren Fokus auf Relevanz schafft das Unternehmen täglich Vertrauen und Reichweite – über alle Kanäle hinweg.

Detaillierte Werte im Überblick:

KURIER: 5,5 %, 428.000 LeserInnen

KURIER am Sonntag: 7,4 %, 580.000 LeserInnen

KURIER freizeit: 4,0 %, 315.000 LeserInnen

KURIER Wochenend-Kombi: 8,8 %, 687.000 LeserInnen

Quelle: MA 24/25; Basis Gesamtbevölkerung Tageszeitungen, Schwankungsbreite (SB) +/- 0,2 % bis +/- 0,8 %, SB KURIER national +/- 0,4 %, Stamm +/- 0,8 %, SB KURIER am Sonntag +/- 0,4 %, Stamm +/- 0,9 %, SB KURIER freizeit +/- 0,3 %,

SB KURIER Wochenend-Kombi +/- 0,5 %, Stamm +/- 1,0 %, Details zur Schwankungsbreite auf www.media-analyse.at/Signifikanz

*Bruttokontakte: 1x KURIER, 1x KURIER am Sonntag, 1x KURIER freizeit