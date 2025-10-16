Hotelstars Union wählt neuen Vorstand bei Generalversammlung in Paphos

Paphos (OTS) -

Die Hotelstars Union (HSU), der Verband für die harmonisierte Hotelklassifizierung in Europa, hat anlässlich ihrer 10. Generalversammlung im zyprischen Paphos turnusgemäß einen neuen Vorstand gewählt und zugleich die strategische Ausrichtung für die kommenden Jahre festgelegt. Im Mittelpunkt stehen der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) im Marketing sowie eine noch stärkere internationale Sichtbarkeit der offiziellen Sterneklassifizierung.

Im Rahmen der Wahlen bestätigten die Mitgliedsländer Markus Luthe (Deutschland) als Präsident der Hotelstars Union. Ihm zur Seite steht künftig als Vizepräsident Daniel Beerli (Schweiz). Komplettiert wird der Vorstand durch Agni Christidou (Griechenland), Joeri Beusen (Belgien) und Magnus Klasson (Schweden).

„Mit der Einführung der überarbeiteten Klassifizierungskriterien für den Zeitraum 2025 bis 2030 und dem Ausbau unserer digitalen Informationsangebote haben wir in den vergangenen Jahren bereits wichtige Impulse für die Zukunft gesetzt“, erklärt Markus Luthe anlässlich seiner Wiederwahl. „Unser Ziel bleibt, die Hotelklassifizierung in Europa gemeinsam weiterzuentwickeln – transparent, verlässlich und auch kompatibel mit den digitalen Informations- und Buchungskanäle von morgen.“

Georg Imlauer, Obmann des Fachverbandes Hotellerie, gratuliert Markus Luthe zur Wiederwahl und würdigt dessen langjährige Verdienste für die HSU: „Als Mitbegründer der HSU steht der Präsident für Kontinuität und Innovationskraft. Seine Wiederwahl ist ein starkes Signal für eine erfolgreiche Zukunft dieses europäischen Gemeinschaftsprojekts. Die Zusammensetzung des neuen Vorstandes verspricht eine ausgewogene geografische und strukturelle Repräsentation der 21 HSU-Mitgliedsländer.“

In der neuen Amtsperiode konzentriert sich die HSU auf folgende strategische Schwerpunkte:

Künstliche Intelligenz und Sterneklassifizierung: Die HSU wird die Potenziale von KI gezielt nutzen, um klassifizierte Hotels in digitalen Suchprozessen und KI-generierten Antworten noch besser sichtbar zu machen. Ziel ist, dass verlässliche Informationen über klassifizierte Hotels von Chatbots, Digitalassistenten und Suchmaschinen bevorzugt berücksichtigt werden.

Marketing und Sichtbarkeit: Mit gezielten Kampagnen und modernen Kommunikationsformaten soll die Sterneklassifizierung noch stärker ins Bewusstsein der Reisenden gerückt und ihr Nutzen für Gäste und Hoteliers international hervorgehoben werden.

„Künstliche Intelligenz verändert die Art, wie Menschen Reisen planen und Unterkünfte auswählen. Umso wichtiger ist es, dass geprüfte Informationen über klassifizierte Hotels auch in digitalen Systemen zuverlässig verfügbar sind“, betont Markus Luthe. „Die offizielle Sterneklassifizierung schafft Transparenz – sie bestätigt nicht nur die Qualität eines Angebots, sondern auch die tatsächliche Existenz des Betriebs. In einer zunehmend KI-geprägten Informationslandschaft bietet sie besondere Orientierung und Verlässlichkeit – für Gäste ebenso wie für Plattformen.“

„Die Digitalisierung und der Aufstieg Künstlicher Intelligenz stellen die Hotelbranche vor große Herausforderungen. Es gilt, diese mit Tatkraft, Weitblick und innovativen Ideen für eine zukunftsorientierte Hotelklassifizierung zu nutzen. Der Fachverband Hotellerie wird als Mitglied der Hotelstars Union und mit der Leitung des Generalsekretariats den neuen Vorstand aktiv unterstützen, um neue Impulse für die europaweite Hotelklassifizierung zu setzen und damit einen Beitrag zur nachhaltigen Weiterentwicklung der Branche zu leisten“, so Imlauer abschließend.

Die Hotelstars Union vereint mittlerweile 21 europäische Länder unter einem gemeinsamen Klassifizierungsstandard. Ziel ist es, europaweit mehr Transparenz, Qualität und fairen Wettbewerb im Beherbergungssektor zu schaffen. Mit über 22.000 klassifizierten Hotels und mehr als 1,2 Millionen klassifizierten Zimmern bietet die Hotelstars Union verlässliche Orientierung für Reisende und eine transparente Qualitätsgrundlage für Hotelbetriebe. (PWK431/ES)

Über die Hotelstars Union

Unter der Schirmherrschaft von HOTREC Hospitality Europe bilden die Hotelverbände von Armenien, Aserbaidschan, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Georgien, Griechenland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Österreich, Polen, Schweden, der Schweiz, Slowenien, Tschechien und Ungarn die Hotelstars Union. Gegründet im Jahr 2009, firmiert die HSU seit 2021 als Vereinigung nach belgischem Recht mit Sitz in Brüssel. Die Hotelstars Union stuft Hotels nach einem einheitlichen Kriterienkatalog verlässlich in Kategorien von 1 bis 5 Hotelsternen ein. Ausführliche Informationen finden Sie unter www.hotelstars.eu.