Hitfeuerwerk beim „Schlagerbooom 2025 – Alles funkelt! Alles glitzert!“ am 18. Oktober in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Der Countdown für die größte Schlager-TV-Live-Show Europas läuft! Beim „Schlagerbooom 2025“ verwandeln mehr als 20.0000 Fans die Westfalenhalle in Dortmund in ein riesiges Lichtermeer! Florian Silbereisen präsentiert unter dem Motto „Alles funkelt! Alles glitzert!“ am Samstag, dem 18. Oktober 2025, um 20.15 Uhr live in ORF 2 und auf ORF ON die TV-Schlagershow des Jahres mit Andrea Berg, Roland Kaiser, Unheilig, Maite Kelly, DJ Ötzi, Conchita Wurst, Santiano, Cindy aus Marzahn, Semino Rossi, No Angels, Melissa Naschenweng, Oimara, Andy Borg, Mickie Krause, Thomas Anders und Pietro Basile sowie vielen weiteren Stars und Überraschungen – und natürlich mit vielen Schlagern zum Mitsingen und Mitfeiern. Der Showmaster verspricht: „So einen ‚Schlagerbooom‘ wie in diesem Jahr gab es noch nie! Es wird noch viel spektakulärer als bisher!“



