Media-Analyse 24/25: Erstmals täglich 936.000 Leser:innen für ÖSTERREICH/oe24 in der neuen CrossMediaReach+

Damit bereits 12,0 Prozent Reichweite in der neuen CMR+

Wien (OTS) - 

Sensationelle Werte für ÖSTERREICH und oe24 in der aktuellen Media-Analyse 24/25.
Bei der CrossMediaReach+ kommt ÖSTERREICH/oe24-Kombi/oe24.at bereits täglich auf 936.000 Leser bei Print, Online und Newsletter. Damit erreicht ÖSTERREICH/oe24-Kombi/oe24.at eine CrossMediaReach+ von 12,0 Prozent.

Eindrucksvoll sind insbesondere die CrossMediaReach+-Zahlen bei der jungen Kernzielgruppe. Bei den 30- bis 39-Jährigen erreicht ÖSTERREICH/oe24-Kombi/oe24.at bereits 15,7 Prozent Reichweite pro Tag und damit täglich 197.000 Leser:innen.

oe24 CEO Niki Fellner: „Die neue CrossMediaReach+ zeigt einmal mehr, dass wir unsere digitale Transformation von einem Print-Medienhaus zu einem modernen, digitalen Medienhaus höchst erfolgreich umsetzen und unsere Reichweiten kontinuierlich auf allen Channels weiter ausbauen. Besonders erfreulich sind die starken Zahlen bei der jüngeren Kernzielgruppe, die uns täglich ihr Vertrauen schenkt!“

Quelle: Media-Analyse 24/25, CMR+ Schwankungsbreiten auf www.media-analyse.at/Signifikanz. Bei den CMR- und CMR+-Werten erfolgt bei der Onlinereichweite eine Justierung an den Werten der Österreichischen Webanalyse (ÖWA).

Rückfragen & Kontakt

Mediengruppe Österreich GmbH
Tom Mischu
Telefon: +43 1 58811 0
E-Mail: t.mischu@oe24.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FEL

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright