Kleinwasserkraft Österreich: Hannes Taubinger zum neuen Präsidenten gewählt

Nach fast zwei Jahrzehnten tritt Christoph Wagner als Präsident von Kleinwasserkraft Österreich zurück und gibt den Vorsitz an den bisherigen niederösterreichischen Landessprecher Hannes Taubinger (49) ab. Taubinger selbst könnte nicht enger mit dem Thema Kleinwasserkraft verbunden sein, denn wie schon bei Wagner hat auch bei ihm Kleinwasserkraft Familientradition: Seit über zehn Jahren ist er geschäftsführender Gesellschafter der Anton Kittel Mühle Plaika Gruppe und damit für Betrieb und Errichtung von 18 Kleinwasserkraftanlagen, Stromnetz, Stromvertrieb, Stromgroßhandel und Mühlenbetrieb verantwortlich.

Hannes Taubinger übernimmt die Staffel in einer Phase entscheidender politischer Weichenstellungen: „Angebot und Nachfrage machen auch den Strompreis. Wenn die Politik also billigeren Strom möchte, muss sie mehr Angebot ermöglichen, also den Ausbau und die Revitalisierung der Wasserkraft fördern – statt durch Europas höchste Netzgebühren Stromimporte zu begünstigen! Kleinwasserkraft Österreich wird mit mir als Präsident weiter konstruktiv mitarbeiten, damit elektrische Energie in Österreich noch nachhaltiger wird und dabei kostengünstig und sicher bleibt, aber wir werden auch auf Fehlentwicklungen deutlich hinweisen.“

