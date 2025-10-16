ASKÖ-Vorsitzender Krist: "Sport Austria-Präsident Hans Niessl hat recht"

Wien (OTS) -

Der Präsident des Sport-Dachverbandes ASKÖ, Hermann Krist, unterstützt die von Sport Austria-Präsident Hans Niessl zuletzt angeführten Bemerkungen zu aktuellen sportpolitischen Themen. “Wir sind froh, dass die Sport Austria immer wieder den Fokus auf die wichtigen Themen des österreichischen Sports richtet und Bewegung in der Umsetzung einfordert. Vieles wird grundsätzlich gut angedacht, aber wie immer muss ein Konzept auch zur konkreten Umsetzung kommen.”

In erster Linie, so der ASKÖ-Präsident, ist es wichtig, dass es etwa bei der “Täglichen Bewegungseinheit” in Zukunft keine Verzögerungen bei der Vertragsgestaltung mehr geben sollte. “Jetzt haben wir wieder nur ein Schuljahr Verlängerung und damit keine Planungssicherheit. Es wird notwendig sein, schon bis zum Frühjahr 2026 zu wissen, wie es dann im Herbst 2026 weiter geht. Die Dachverbände sind schon wieder in die Vorleistung von Auszahlungen gezwungen worden, das geht so nicht. Wir sind aber froh, dass das aktuelle Sportministerium reagiert und mit Herbst so früh wie noch nie mit dem Finanzministerium die Verhandlungen über die weitere Zukunft begonnen hat. Das macht Hoffnung.”

Krist weiter: “Am meisten gebe ich Hans Niessl recht, wenn er eine spürbare Entbürokratisierung für Sportverbände und deren Vereine einfordert. Auch ohne Budgetkürzungen sind die administrativen Anforderungen für viele nicht mehr zu stemmen. Daher gehören Erleichterungen her, damit sich die Verbandsverantwortlichen wieder mehr um den Sport selbst kümmern können. Wir werden die Sport Austria hier mit aller Vehemenz in den Bestrebungen unterstützen und fordern Verständnis bei der öffentlichen Hand ein. Die vielen ehrenamtlich tätigen Menschen im österreichischen Sport haben sich das verdient.”