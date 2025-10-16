simpli macht's möglich: Erste Bank Open live & gratis erleben

Wien, 16. Oktober 2025 (OTS) -

Wenn sich vom 18. bis 26. Oktober in der Wiener Stadthalle alles um die gelbe Filzkugel dreht, ist auch simpli wieder mittendrin. Als Partner der Erste Bank Open bringt die österreichische TV-Plattform das größte Tennisevent des Landes direkt auf die heimischen Bildschirme. Egal ob unterwegs am Handy, gemütlich am Tablet oder zuhause vorm Fernseher – mit simpliFREE ist man über ORF Sport+ oder ServusTV live dabei. Einfach kostenlos registrieren und keinen Ballwechsel verpassen.

„Sinner, Zverev, Medvedev – Tennis in Weltklasse-Format gehört auf jeden Bildschirm, nicht nur auf die große Leinwand in der Halle. Und wir machen das erlebbar“, sagt Philipp Dainese, Geschäftsführer von simpli.

simpli vor Ort – gewinnen, mitfiebern, Spaß haben

Als Partner des sportlichen Mega-Events ist simpli natürlich auch heuer wieder direkt beim Turnier vertreten. „Bei simpli geht’s nicht nur ums Zuschauen, sondern auch ums Hautnah-dabei-Sein, ums Rundum-Erleben, ums Mitmachen“, so Dainese weiter.

Vor Ort können Tennis-Fans ihr Glück versuchen und an einem Greifarmautomat ein Upgrade auf Fan Seat Tickets ergattern. Wer mitmacht, hat zudem automatisch die Chance auf zwei VIP-Tickets fürs Finale. Zusätzlich lädt eine gemütliche Fernsehlounge zum Verweilen ein – dort werden die Spiele live über die simpli App übertragen.

Außerdem präsentiert sich simpli erstmals im neuen Branding und feiert damit Premiere als Marke in frischem Look & Feel. Besucher:innen können dabei vor Ort die neue Produktwelt von simpli entdecken und sich über die aktuellen Angebote und Pakete informieren.





Über simpli

simpli ist der Spezialist für TV-Unterhaltung in Österreich. Die TV-Plattform ermöglicht seit 2013 einen einfachen Zugang zu Fernsehen, Entertainment und Information – egal ob über Antenne, SAT oder Streaming. simpli ist Teil der Big Blue Marble Group, einer internationalen Medientechnologiegruppe, die den Umgang mit Inhalten neu gestaltet – von der Bereitstellung über das Nutzererlebnis bis hin zur Monetarisierung. Die Marke entstand aus der Zusammenarbeit der ORS Group mit Insys Video Technologies und kombiniert umfassende Erfahrungen aus Broadcast- und Konsumentendiensten mit modernen, cloudbasierten OTT-Lösungen.

