Innovative Kooperation: Wependio und goingsoft bringen KI-Lösungen direkt in die Hospitality Welt

Wattens / St. Johann i.T. (OTS) -

Im Tourismus wird seit Jahren über den Fachkräftemangel, steigende Kosten, Effizienzprobleme und die Herausforderungen im demographischen Wandel diskutiert.

Zwei Tiroler Unternehmen zeigen nun, dass die Lösungen oft schon im Hause liegen - in den vorhandenen Daten. Wependio und goingsoft starten eine strategische Kooperation, um Betrieben im Tourismus und Hospitality-Bereich den Zugang zu praxisnahen KI-Lösungen zu erleichtern.

„ In den meisten Hotels liegen die Daten längst bereit – sie werden nur nicht genutzt ,“ erklärt Wependio-Geschäftsführer Daniel Kopeinik. „ Gemeinsam mit goingsoft zeigen wir, wie sich bestehende Informationen aus digitalen Systemen wie WLAN- oder Gästemanagementlösungen in intelligente Anwendungen verwalten lassen, etwa für automatisierte Gästekommunikation, personalisiertes Upselling oder operative Analysen. “

Goingsoft-Geschäftsführer Christian Reinfurt betont die Stärke der Kombination: „ Wir liefern und betreiben seit Jahren digitale Infrastrukturen für unsere Kunden. Mit Wependio bringen wir nun die Intelligenz dazu - also Systeme, die verstehen, lernen und vorausschauend handeln können. “

Fokus auf konkrete Anwendungen statt Zukunftsvisionen

Im Mittelpunkt steht die Nutzung bestehender Daten für:

Automatisierte Gästekommunikation: KI-basierte Chatlösungen beantworten Anfragen, geben Empfehlungen oder übernehmen einfache Buchungen, in jeder Sprache und rund um die Uhr.

KI-basierte Chatlösungen beantworten Anfragen, geben Empfehlungen oder übernehmen einfache Buchungen, in jeder Sprache und rund um die Uhr. Datenbasierte Entscheidungsunterstützung: Künstliche Intelligenz verknüpft und analysiert bestehende Daten, um Auslastung, Gästebedürfnisse oder Serviceprozesse besser zu verstehen.

Künstliche Intelligenz verknüpft und analysiert bestehende Daten, um Auslastung, Gästebedürfnisse oder Serviceprozesse besser zu verstehen. Umsatzsteigerung durch Upselling: Systeme schlagen individuelle Zusatzangebote vor - abgestimmt auf Aufenthaltsdauer, Wetter oder Gästeinteressen.

Systeme schlagen individuelle Zusatzangebote vor - abgestimmt auf Aufenthaltsdauer, Wetter oder Gästeinteressen. Effizienzsteigerung im Betrieb: KI-Anwendungen helfen, interne Abläufe zu optimieren und Mitarbeiter gezielt zu entlasten.

Premiere bei der Ghezzo-Konferenz

Ihre gemeinsame Vision präsentierten die beiden Tiroler Unternehmen erstmals bei der vergangenen Ghezzo-Konferenz für Digitalisierung im Tourismus. Im Fokus standen konkrete Praxisbeispiele, wie vorhandene Daten aus der goingsoft-Infrastruktur sofort nutzbar gemacht werden können, ohne neue Systeme einführen zu müssen.

„ Wir brauchen keine weiteren Daten – wir brauchen den Mut, das Vorhandene intelligent zu nutzen ,“ so Kopeinik. „Künstliche Intelligenz ist kein Hype, sondern längst ein Werkzeug. Und wer sie zuerst richtig einsetzt, verschafft sich einen echten Wettbewerbsvorteil.“

Mit ihrer Kooperation wollen die Partner ein Signal an die Branche senden: KI soll nicht ersetzen, sondern unterstützen, indem sie Mitarbeiter:innen entlastet, Prozesse vereinfacht und so wieder mehr Raum für das Persönliche und die Zeit mit den Gästen schafft.