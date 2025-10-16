„Mythos Großglockner – Im Wandel der Zeit“: TV-Premiere für erstmals vom RSO vertontes „Universum“

Wien (OTS) -

Die beeindruckende „Universum“-Neuproduktion „Mythos Großglockner – Im Wandel der Zeit“ der Tiroler Regisseurin Andrea Albrecht nimmt das Publikum am Dienstag, dem 21. Oktober 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit auf eine emotionale Reise durch Zeit und Raum. In spektakulären Bildern erzählt sie die spannende Geschichte eines der mächtigsten Wahrzeichen der Alpenrepublik – von den frühen Tagen der Bergpioniere bis zu den sichtbaren Spuren des Klimawandels heute. Besonders eindrücklich: das dramatische Abschmelzen der Pasterze, einst so stolzer Gletscher der Ostalpen. Ihre schwindende Eisfläche wird zur sichtbaren Mahnung, wie sehr unser Planet im Wandel ist.

Es ist ein Film über Österreichs höchsten Berg – seine Magie, seine Veränderung, seine Zukunft. 225 Jahre nach seiner Erstbesteigung im Juli 1800 fasziniert der Großglockner mehr denn je – ein majestätischer Riese, der Generationen von Alpinistinnen und Alpinisten, Naturbegeisterten sowie Forscherinnen und Forschern in seinen Bann zieht. Mit seinen imposanten 3.798 Metern thront der „schwarze Berg“ im Herzen des ältesten und größten Nationalparks Österreichs – dem Nationalpark Hohe Tauern – als Symbol für Naturgewalt, Schönheit und Wandel. „Dieser Film ist aus tiefer Verbundenheit mit der Natur entstanden – und aus dem Wunsch, Veränderung begreifbar zu machen“, sagt Regisseurin Andrea Albrecht. „Von der ersten Minute an hat mich dieser Berg in seinen Bann gezogen. Seine stille Größe, seine unerbittliche Veränderung. Dieser ständige Dialog zwischen Werden und Vergehen – das ist der Herzschlag dieses Films.“

Hoch oben, am Observatorium Sonnblick der Geosphere Austria, erforschen Meteorologen und Meteorologinnen wie Elke Ludewig seit Jahrzehnten das Klima der Alpen. Ihre Langzeitmessungen zeigen unmissverständlich: Die Alpen und damit auch die Bergwelt des Großglockners stehen vor massiven Veränderungen. Doch nicht nur das Eis verschwindet – Tiere und Pflanzen müssen sich anpassen. Die Dokumentation zeigt bewegende Geschichten von Überlebenskünstlern wie der Alpenhummel, dem Gletscherweberknecht und dem majestätischen Steinbock, der seinen Lebensraum neu definiert. Sogar die wieder angesiedelten Bartgeier kämpfen um ihr Dasein – in einer sich rasant verändernden Umwelt. Auch die Bergführer aus Heiligenblut und Kals müssen flexibel sein: Altbewährte Routen sind nicht mehr sicher, neue Wege müssen gefunden werden. Ein Sinnbild für die gesamte Region – zwischen Bewahrung und Anpassung.

Geologische Funde beweisen: Der Glockner war nicht immer vom Eis bedeckt. Sedimentschichten, fossile Torfböden, steinerne Archive erzählen von Zeiten, in denen die Gletscher schon einmal geschmolzen waren. Heute steht fest: Die Zukunft des Großglockners wird eine eisfreie sein. Auch die legendäre Großglockner Hochalpenstraße spielt natürlich eine Rolle in diesem Film. Weithin sichtbar in die Landschaft eingebettet, ermöglicht sie nicht nur den Zugang zur Hochgebirgswelt, sondern bietet auch überraschend Schutz für manche Tierarten. Ein weiteres Highlight: Das ORF Radio-Symphonieorchester vertont erstmals ein „Universum“! Unter der Leitung von Komponist Roman Kariolou und Dirigent Alex Johansson wurde an zwei Tagen die Filmmusik eingespielt. Das Ergebnis: eine cineastische Komposition, die Natur, Klang und Emotion miteinander verschmelzen lässt.

Andrea Albrechts Film ist mehr als eine Dokumentation. Es ist eine Hommage an einen lebendigen Mythos, für die Regisseurin ein herausragendes Projekt: „Was wir erlebt haben, lässt sich schwer in Worte fassen. Dieser Dreh war mehr als ein Projekt – er war eine Expedition. Es gibt Orte, die sprechen nicht in Worten – sie sprechen in Windböen, Lichtstimmungen, Eisgeräuschen und Steinlawinen. Der Großglockner ist so ein Ort. Ein gewaltiger, lebendiger Berg, der nicht nur über Österreich, sondern über Zeit und Veränderung hinausragt.“ Und Produzent Niki Klingohr ergänzt: „Es war uns ein Anliegen, den Großglockner als höchsten Berg und Denkmal Österreichs in einer Dokumentation festzuhalten – als Symbol für Schönheit, Beständigkeit, aber auch für die Fragilität angesichts des Klimawandels.“

Mythos Großglockner – Im Wandel der Zeit“ entstand als Koproduktion von Interspot Film und ORF in Zusammenarbeit mit ZDF/Arte und ORF-Enterprise, gefördert von Fernsehfonds Austria, Land Kärnten, Carinthia Film Commission, Cine Tirol und VAM und wurde gemäß den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für Green Producing UZ 76 hergestellt.