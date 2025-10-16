  • 16.10.2025, 11:18:34
Stadt Wien warnt vor dem Kauf von Tickets für „Lantern-Festival im Wiener Stadtpark“

Lampion-Event in keiner Verbindung mit der Stadt Wien

Wien (OTS) - 

Der Stadt Wien wurde gemeldet, dass derzeit über die Webseite lanternfestosterreich.com Tickets für ein „Steigenlassen von Lampions im Wiener Stadtpark“ an vier Terminen im Oktober 2025 verkauft werden.

Eine Besucherin erkundigte sich über das Gartentelefon nach dem Veranstaltungsort – eine derartige Veranstaltung wurde jedoch nie bei der Stadt Wien angemeldet.

Die Website wirkt nach erfolgter Überprüfung unseriös, es besteht der Verdacht auf Betrug.

Woran erkenne ich den Betrugsversuch?

  • Tickets werden online für Veranstaltungen verkauft, die offiziell nicht bei der Stadt Wien gemeldet sind
  • Fehlende oder gefälschte Unternehmensdaten (z. B. ungültige Steuernummern)
  • Keine klare Kontaktadresse oder Impressumsangaben
  • Auffällige oder schlecht gestaltete Webseiten

Was ist zu tun?

  • Kein Ticket kaufen und keine persönlichen Daten angeben.
  • Keine Zahlungen an unbekannte oder verdächtige Anbieter*innen leisten.
  • Verdachtsfälle können an das Stadtservice Wien (+43 1 4000-4001) gemeldet werden.
  • Bei Unsicherheit: Offizielle Informationen zu Veranstaltungen ausschließlich über die Website wien.gv.at oder offizielle Social-Media-Kanäle der Stadt Wien einholen (z. B. @wienerstadtgaerten auf Instagram).

Rückfragen & Kontakt

Rathauskorrespondenz Stadt Wien - Kommunikation und Medien,
Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at
Website: https://presse.wien.gv.at

