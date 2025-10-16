Spielerschutz in Österreich: „Löchrig wie ein Gartensieb“

Wien (OTS) -

„Der Spielerschutz ist in Österreich löchrig wie ein Gartensieb. Anbieterübergreifender Spielerschutz fehlt. Die Leidtragenden sind Spielerinnen und Spieler“, sagt Thomas Steininger, der Gründer von VAPIS, dem Verein für Aufklärung, Präventionen & Informationen über Spielerschutz. In Österreich kann auf tausenden Homepages russischer, asiatischer und karibischer Anbieter uneingeschränkt und ohne Limits gespielt werden kann. Jährlich entgehen dem Fiskus dadurch mehrere hundert Millionen Euro an Steuereinnahmen.

Während in den meisten Ländern Europas Spielerschutzbehörden das Geschehen kontrollieren und aktiv eingreifen, ist in Österreich nur eine Person für Spielerschutz zuständig. Angesichts der Flut an illegalen Glücksspielanbietern sollte die Republik als Wächterin über das Glücksspiel aufrüsten. Eine Re-Regulierung des Online-Glücksspiels in Form eines Lizenzsystems könnte das Spielerschutzniveau auf eine neue Ebene heben und gleichzeitig auch hunderte Millionen an Steuereinnahmen sicherstellen.

