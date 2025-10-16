Die OÖNachrichten bleiben die führende Nachrichtenquelle in Oberösterreich

Linz (OTS) -

Unabhängiger Qualitätsjournalismus bleibt unverzichtbar – egal in welchem Format. Das zeigen die aktuellen Zahlen der Media-Analyse, die belegen: Immer mehr Menschen in Oberösterreich informieren sich bei den OÖNachrichten – ob beim Zeitunglesen am Frühstückstisch, unterwegs am Smartphone, in Podcasts, TV oder Radio. Inmitten dieser Medienvielfalt bleiben die OÖNachrichten die Konstante: verlässlich, relevant und regional verwurzelt.

Unsere Reichweite im Überblick:

Tägliche Markenreichweite: 420.000* Leserinnen und Leser über alle Kanäle hinweg

Mo – Fr: 306.000** Leserinnen und Leser (Reichweite: 23,6 % )

Wochenende: 358.000*** Leserinnen und Leser (Reichweite: 27,7 %)

Nationale Reichweite: 354.000**** Leserinnen und Leser täglich, am Wochenende 428.000*****

Verlässliche Information in einer schnelllebigen Welt

„Die Media-Analyse zeigt erneut, dass Qualität und Seriosität in der Berichterstattung für die Menschen in diesem Land von sehr hohem Wert sind“, sagt OÖN-Chefredakteurin Susanne Dickstein. „Diesem Anspruch wollen wir weiterhin gerecht werden: Ob in der Stadt oder am Land, egal in welchem Format – wir sind da, wo die Menschen sind, und berichten von den wichtigsten Ereignissen aus ihrer Region, aus ganz Österreich und der Welt.“

„Es sind unsere Leserinnen und Leser, die unsere starke Position in Oberösterreich festigen. Deshalb möchten wir uns ausdrücklich bei den Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern für ihre Treue bedanken“, sagt Geschäftsführer Gino Cuturi.

Zusätzlich zu den starken Ergebnissen der Media-Analyse belegen auch die Zahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) und der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) die stabile Position der OÖNachrichten. All das bestärkt uns darin, an unserer klaren Linie festzuhalten: unseren Leserinnen und Lesern verlässliche und qualitativ hochwertige Berichterstattung zu bieten – in all unseren Formaten.

Für nähere Informationen zu den Werbemöglichkeiten wenden Sie sich bitte an: anzeigen@nachrichten.at oder Tel. 0732/7805-518.

