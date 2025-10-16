EQOS Energie Österreich erneut unter den Top-Unternehmen beim ALC-Award

Wien (OTS) -

Wirtschaftspreis für das Geschäftsjahr 2024 im Bundesland Wien verliehen

EQOS wieder unter den Top 3 in der Kategorie Großbetriebe

Langfristige Unternehmensperformance bestätigt Markenversprechen "Excellent Quality Of Services"

Zum 27. Mal wurden die Austrian Leading Companies (ALC) Awards vergeben. Durch den von Die Presse in Kooperation mit KSV1870 und PwC Österreich ins Leben gerufene Award wurden am 15. Oktober im feierlichen Rahmen im Casino Baden die wirtschaftlich erfolgreichsten Unternehmen des Bundeslandes Wien ausgezeichnet.

EQOS Energie Österreich konnte sich dabei erneut einen Platz auf dem Podium sichern: In der Kategorie "Großbetriebe mit einem Jahresumsatz über 50 Millionen Euro" belegte das Unternehmen einen hervorragenden zweiten Platz - und bestätigt damit seine starke Marktstellung bereits zum zweiten Mal in Folge. Schon im Vorjahr hatte EQOS bei der ersten Teilnahme auf Anhieb eine Spitzenplatzierung erreicht.

Auszeichnung für nachhaltige wirtschaftliche Stärke

Die Bewertung im Rahmen des ALC-Wettbewerbs erfolgt auf Basis objektiver Kennzahlen - darunter Umsatzwachstum, Profitabilität und finanzielle Stabilität der vergangenen drei Geschäftsjahre. Der Award zeichnet Unternehmen aus, die auch unter wirtschaftlich herausfordernden Bedingungen durch konsequentes Management, Innovationskraft und nachhaltige Entwicklung überzeugen.

EQOS CFO Matthias Weber nahm die Auszeichnung persönlich entgegen und zeigte sich stolz: "Diese Platzierung ist das Ergebnis der hervorragenden Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihr Engagement und ihre Leistungsbereitschaft haben diesen Erfolg überhaupt erst möglich gemacht. Dieser Preis gehört dem gesamten Team."

EQOS steht für exzellente Dienstleistungen

Das Markenversprechen von EQOS - "Excellent Quality Of Services" - spiegelt sich nicht nur im Namen, sondern auch in den Zahlen wider: 73 Prozent des Gruppenumsatzes im vergangenen Jahr entfielen auf nachhaltige Aktivitäten.

"Schon nach dem ersten ALC-Flügel gab es viele anerkennende Rückmeldungen - intern wie extern", so Weber weiter. "Mit der erneuten Auszeichnung unterstreichen wir unsere Position als einer der führenden Infrastrukturdienstleister - mit einem klaren Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und Innovationsfähigkeit." Abschließend betont Weber: "Wir gehen diesen Weg entschlossen weiter - mit Investitionen in Digitalisierung, Effizienzsteigerung und nachhaltigem Wachstum getragen von der Zukunftsorientierung und dem Rückhalt von der Eiffage-Gruppe."

Über EQOS

Tag für Tag arbeiten bei EQOS rund 1.800 MitarbeiterInnen an über 40 Standorten aktiv am Ausbau und der Modernisierung der Infrastruktur für Energie, Telekommunikation und Schienenverkehr. Somit tragen wir zum Ziel der Klimaneutralität und dem nachhaltigen Wohlstand einer modernen Gesellschaft bei. Als Qualitätsführer und mit dem begehrtesten Team in unserer Branche unterstützen wir KundInnen bei ihren Projekten - von der Planung über die Montage bis zur Wartung. EQOS im Internet: www.eqos-gruppe.com. Aktuelle EQOS-Nachrichten: https://eqos-gruppe.com/pressemitteilung/

EQOS. Ready for the future.