Figl/Korosec: SPÖ-Neos-Stadtregierung muss endlich Transparenz bei Spitalsmodernisierung schaffen - Schluss mit der Verwirrungstaktik

Wien (OTS) -

„Die widersprüchlichen Aussagen der SPÖ-Neos-Stadtregierung zur Spitalsmodernisierung sorgen zunehmend für Verunsicherung. Einmal ist von einer vollständigen Umsetzung des Bauprogramms die Rede, dann wieder von Verschiebungen, Streckungen und Einsparungen – das ist keine klare Linie, sondern reine Verwirrungstaktik“, kritisieren Landesparteiobmann Markus Figl und Gesundheitssprecherin Gemeinderätin Ingrid Korosec.

Laut den jüngsten Informationen anhand des Berichts in der Tageszeitung „Kurier“ sollen zentrale Projekte wie der Neubau der Klinik Landstraße oder der Bettenturm der Klinik Donaustadt um Jahre verschoben werden. „Diese Änderungen werden scheibchenweise kommuniziert, statt offen auf den Tisch zu legen, was tatsächlich geplant ist. Die Stadtregierung muss endlich erklären, welche Projekte umgesetzt, gestreckt oder gestoppt werden – und vor allem: warum“, so Figl.

Auch Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec fordert endlich Klarheit: „Gesundheitsversorgung ist keine Spielwiese für Budgettricks. Eine moderne Gesundheitsversorgung braucht vor allem eine moderne Infrastruktur. Die Wienerinnen und Wiener haben ein Recht darauf zu wissen, was mit ihrem Geld passiert und wie sich das auf die medizinische Versorgung auswirkt. Es ist höchste Zeit, dass die SPÖ-Neos-Stadtregierung ihre Karten auf den Tisch legt.“

„Wir erwarten uns ein Ende der Verwirrung und eine ehrliche Darstellung, welche Projekte tatsächlich umgesetzt werden. In Zeiten knapper Kassen braucht es Transparenz, Kontrolle und Verantwortungsbewusstsein – nicht Schönrederei“, so beide abschließend.