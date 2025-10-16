Media-Analyse 24/25: „Heute“ durchbricht erneut Million-Leser-Schallmauer

Wien (OTS) -

„Heute“ bleibt der unschlagbare Seriensieger am heimischen Gratis-Tageszeitungsmarkt. Die am Donnerstag veröffentlichte Media-Analyse 2024/25 bestätigt die Spitzenposition von „Heute“ in einem beeindruckenden Ausmaß: In der Cross Media Reach+ (CMR+) werden „Heute“ nun 1.087.000 tägliche Leserinnen und Leser ausgewiesen.

Die Erhebung CMR+ kombiniert die Print-/E-Paper-Nutzung mit jener der digitalen Angebote (Online und Newsletter). Als eines von lediglich zwei Medienhäusern, die österreichweit die Millionen-Leser-Schallmauer überspringen, ist „Heute“ auch für die digitale Zukunft bestens aufgestellt und bundesweiter Reichweitengarant.

„Heute“ ist Wiens Nummer 1 – über ein Viertel der Bevölkerung liest täglich „Heute“

Einmal mehr kann „Heute“ das Match um die Bundeshauptstadt für sich entscheiden und bleibt damit das Lieblingsmedium der Wienerinnen und Wiener. Mehr als ein Viertel der Medienkonsumenten, exakt 430.000 Personen (CMR+ Wien), konsumieren täglich „Heute“-Content in Print und online.

Die Marke „Heute“ überzeugt in den bevölkerungsreichen Kern-Bundesländern im Osten:

CMR+ Niederösterreich: 277.000 tägliche Reichweite

CMR+ Oberösterreich: 168.000 tägliche Reichweite

CMR+ Burgenland: 43.000 tägliche Reichweite

Größte Gratis-Tageszeitung Österreichs – starke Print-Reichweite

Täglich greifen nach wie vor 672.000 Leserinnen und Leser zur gedruckten „Heute“-Ausgabe – mit einer bundesweiten Reichweite von 8,6 Prozent nimmt „Heute“ neuerlich die Spitzenposition unter den Gratis-Tageszeitungen des Landes ein.

In Wien lesen 285.000 Personen täglich „Heute“ in Papierform. Besonders erfreulich: Mit 240.000 täglichen Leserinnen und Lesern punktet die Print-Tageszeitung weiterhin stark in den jüngeren Zielgruppen (14–39 Jahre).

Die Detailergebnisse der Tageszeitung „Heute“ im Überblick:

Österreich gesamt: Markenreichweite (CMR+): 1.087.000 | Print: 672.000

Wien: Markenreichweite (CMR+): 430.000 | Print: 285.000

Niederösterreich: Markenreichweite (CMR+): 277.000 | Print: 182.000

Burgenland: Markenreichweite (CMR+): 43.000 | Print: 26.000

Oberösterreich: Markenreichweite (CMR+): 168.000 | Print: 109.000

Steiermark: Markenreichweite (CMR+): 64.000 | Print: 24.000

Salzburg: Markenreichweite (CMR+): 25.000 | Print: 9.000

Kärnten: Markenreichweite (CMR+): 27.000 | Print: 13.000

Tirol: Markenreichweite (CMR+): 32.000 | Print: 13.000

Vorarlberg: Markenreichweite (CMR+): 20.000 | Print: 10.000

„Heute“-Herausgeberin Dr. Eva Dichand und Geschäftsführer Wolfgang Jansky freuen sich über die anhaltenden Reichweiten-Erfolge: „In einem sich wandelnden Medienumfeld bleibt ‚Heute‘ mit über einer Million täglichen Leserinnen und Lesern ein fixer Bestandteil des Alltags in Österreich – und DAS Medium der Wienerinnen und Wiener. Die erneute Überschreitung der Millionenmarke in der Cross-Media-Reichweite zeigt: Unsere Marke verbindet Print-Stärke mit digitaler Dynamik. Diese Kontinuität und Reichweite verdanken wir dem Vertrauen unserer Leserinnen und Leser – und dem Engagement unseres Teams, das Tag für Tag journalistische Qualität liefert.“

Chefredakteur Clemens Oistric bedankt sich für das große Vertrauen: „Uns bewegt, was die Österreicherinnen und Österreicher bewegt. Dass uns mehr als eine Million Menschen am Tag die Treue halten, zeigt, dass wir den Menschen in ihrem Alltag nahe sind und ihre Sprache sprechen. In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten gilt unser Versprechen: Alles wird teurer, ‚Heute‘ bleibt gratis – keine Abokosten, keine Paywall.“

Gernot Fischer, Bakk. Phil. MBA, Geschäftsführer Sales: „Unsere Leserinnen und Leser schätzen ‚Heute‘ als verlässliche Informationsquelle im Alltag. Dieses Vertrauen schafft ein Umfeld, in dem Marken ihre Botschaften glaubwürdig platzieren können – ob in der gedruckten Zeitung, digital auf Heute.at oder im Zusammenspiel beider Kanäle. Gepaart mit der Reichweite der größten Tageszeitung Wiens und der größten Gratis-Tageszeitung Österreichs ist das ‚Heute‘-Universum der ideale Platz für jede Werbebotschaft.“

Über die Medienforschung

In Österreich stehen für die Mediengattung Print im Wesentlichen zwei Untersuchungsmethoden zur Verfügung: zum einen die Media-Analyse (MA), zum anderen die Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK).

Während die ÖAK die gemeldeten Auflagenzahlen überwacht und detaillierte Informationen zur Auflagenstruktur liefert, fungiert die Media-Analyse als umfassende Studie zum Medienkonsum. Sie dient als Referenz für Reichweiten, also die Anzahl der Leserinnen und Leser eines Mediums. Neben dem Lesen von gedruckten Ausgaben und E-Papers wird nun auch die Nutzung der entsprechenden Online-Angebote – diese Daten werden an die veröffentlichten Daten der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) angepasst – in die Analyse einbezogen.

Quelle: MA 2024/25

Presse: Nettoreichweite für Print (gedruckte Ausgabe/ePaper)

Cross-Media-Reichweite: Nettoreichweite für Print (gedruckte Ausgabe/ePaper) und Online (Web/App)

Cross-Media-Reichweite+: Nettoreichweite für Print (gedruckte Ausgabe/ePaper) und Online (Web/App) sowie Newsletter

Schwankungsbreite:

Details unter: https://www.media-analyse.at/Signifikanz

Marktführerschaft in Wien (MA 24/25 Presse | MA 24/25 CMR+) innerhalb der statistischen Schwankungsbreite