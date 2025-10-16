  • 16.10.2025, 11:00:38
  • /
  • OTS0088

AVISO: Greenpeace entrollt 11 Meter lange „Klima-Quittung“ vor dem Parlament

Umweltschutzorganisation zeigt Rechnung der Klimaschäden – Greenpeace fordert: Wer die Klimakrise verursacht, muss auch zahlen

Wien (OTS) - 

Greenpeace macht am kommenden Mittwoch, den 22. Oktober 2025 ab 9 Uhr, mit einer eindrucksvollen Aktion vor dem österreichischen Parlament auf die Verantwortung fossiler Konzerne für die Klimakrise aufmerksam. Aktivist:innen entrollen eine 11 Meter lange „Klima-Quittung“, gestaltet wie eine überdimensionale Rechnung. Auf ihr sind Kosten der Schäden aufgelistet, die durch Naturkatastrophen und Extremwetterereignisse seit 2015 entstanden sind. Dabei wird auch sichtbar, wie viel an Schäden die teilstaatliche OMV durch ihre Emissionen verursacht.

Mit der Aktion zeigt Greenpeace: Während fossile Unternehmen weiterhin Milliardengewinne einfahren, zahlen die Steuerzahler:innen und Menschen weltweit den Preis für die Klimakrise.

Wir laden alle Medienvertreter:innen herzlich zum Foto- und Videotermin ein:

  • Datum: Mittwoch, 22. Oktober 2025

  • Uhrzeit: 09:00 Uhr

  • Ort: Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien

Für Interviews steht Ihnen vor Ort zur Verfügung:

  • Marc Dengler, Klima- und Energieexperte bei Greenpeace Österreich

Um Anmeldung per Mail an presse@greenpeace.at wird gebeten.

Greenpeace entrollt 11 Meter lange „Klima-Quittung“ vor dem Parlament

Umweltschutzorganisation entrollt 11 Meter lange Rechnung der Klimaschäden vor Parlament

Datum: 22.10.2025, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Parlament
Dr.-Karl-Renner-Ring 3
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Felix Greul
Pressesprecher
Greenpeace in Österreich
Tel.: +43 (0) 664 85 74 598
E-Mail: felix.greul@greenpeace.org

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GRP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright