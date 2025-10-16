AVISO: Greenpeace entrollt 11 Meter lange „Klima-Quittung“ vor dem Parlament

Wien (OTS) -

Greenpeace macht am kommenden Mittwoch, den 22. Oktober 2025 ab 9 Uhr, mit einer eindrucksvollen Aktion vor dem österreichischen Parlament auf die Verantwortung fossiler Konzerne für die Klimakrise aufmerksam. Aktivist:innen entrollen eine 11 Meter lange „Klima-Quittung“, gestaltet wie eine überdimensionale Rechnung. Auf ihr sind Kosten der Schäden aufgelistet, die durch Naturkatastrophen und Extremwetterereignisse seit 2015 entstanden sind. Dabei wird auch sichtbar, wie viel an Schäden die teilstaatliche OMV durch ihre Emissionen verursacht.



Mit der Aktion zeigt Greenpeace: Während fossile Unternehmen weiterhin Milliardengewinne einfahren, zahlen die Steuerzahler:innen und Menschen weltweit den Preis für die Klimakrise.



Wir laden alle Medienvertreter:innen herzlich zum Foto- und Videotermin ein:

Datum : Mittwoch, 22. Oktober 2025

Uhrzeit : 09:00 Uhr

Ort: Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien

Für Interviews steht Ihnen vor Ort zur Verfügung:

Marc Dengler, Klima- und Energieexperte bei Greenpeace Österreich

Um Anmeldung per Mail an presse@greenpeace.at wird gebeten.

Greenpeace entrollt 11 Meter lange „Klima-Quittung“ vor dem Parlament

