Lotto: Doppeljackpot mit 2,3 Mio. Euro bei Bonus-Ziehung am Freitag

Wien (OTS) -

Die Lotto Gewinnermittlung ergab auch am vergangenen Mittwoch keinen Sechser, wodurch es bei der nächsten Ziehung, übrigens eine Bonus-Ziehung am Freitag, um einen Doppeljackpot mit rund 2,3 Millionen Euro geht. Und da es sich eben um eine Bonus-Ziehung handelt, gibt es auch wieder 30.000 Euro extra zu gewinnen, die unter allen mitspielenden Lotto Tipps ausgespielt werden.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es einen Sologewinn, der in Vorarlberg erzielt wurde. Gleich im ersten von zwölf Tipps auf einem Normalschein befand sich jene Kombination, die letztlich mehr als 100.000 Euro wert war.

LottoPlus

Keinen Sechser gab es auch bei LottoPlus, was für die 36 Fünfer wiederum höhere Gewinne bedeutete. Sie erhalten jeweils rund 7.400 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Freitag geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Zwei Wettscheine trugen die richtige Joker Zahl, und auf beiden war auch das „Ja“ angekreuzt. Ein:e Salzburger:in sowie ein win2day-User gewannen damit jeweils mehr als 94.300 Euro.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 15. Oktober 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen.

Bonus-Ziehungen ab sofort in Lotterien-Zentrale

Die Lotto Bonus-Ziehungen, die vierzehntägig jeweils an einem Freitag durchgeführt werden, finden ab morgen nicht mehr im ORF-Zentrum, sondern – selbstverständlich unter notarieller Aufsicht – bei den Österreichischen Lotterien am Rennweg 44 in Wien statt. Sie werden auch nicht mehr im Fernsehen übertragen, die Ziehungsergebnisse werden jedoch am selben Abend als TV-Insert vor der ZIB1 in ORF2 ausgestrahlt sowie zeitnah auf den Websites lotterien.at und win2day.at, sowie über die Lotterien App und im ORF Teletext bekannt gegeben. Die Ziehung wird nicht aufgezeichnet oder zur nachträglichen Ansicht bereitgestellt.

Die Änderungen betreffen ausschließlich die Lotto Bonus-Ziehung am Freitag. Die Ziehungen am Mittwoch und Sonntag werden weiterhin wie gewohnt beim ORF durchgeführt und live in ORF2 übertragen.