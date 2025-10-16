Skispringer starten mit neuem ORF-Experten Michael Hayböck in die Olympia-Saison

Wien (OTS) -

Es ist der Auftakt zu einer Skisprung-Saison, wie es sie nur alle vier Jahre gibt, denn: 2026 wird (live im ORF) in Mailand und Cortina um Olympia-Medaillen gesprungen und bereits der Sommer Grand Prix ist eine erste Standortbestimmung und Überprüfung der Form. Ein erster Höhepunkt ist am 18. und 19. Oktober 2025 um 14.00 bzw. 13.30 Uhr in ORF 1 das Springen im oberösterreichischen Hinzenbach. Ein Skisprung-Star wird diesem Wochenende mit besonderer Vorfreude entgegenblicken: Michael Hayböck, siebenfacher WM-Medaillengewinner und 2014 Olympia-Silbermedaillengewinner, feiert nach dem Karriereende zum Schluss der letzten Saison sein Debüt als ORF-Experte und -Kokommentator und wird das Team um Andreas Goldberger und Martin Koch verstärken. Am Kulm und bei der Vierschanzentournee wird einmal mehr Gregor Schlierenzauer seine Expertise zur Verfügung stellen.

Michael Hayböck über seine neue Rolle: „Ich habe nicht lange überlegt, weil es eine coole Möglichkeit ist, meiner Leidenschaft und meinem Lieblingssport verbunden zu bleiben. Ich werde versuchen, das Beste daraus zu machen, so wie ich es auch schon in meiner aktiven Karriere versucht habe.“

Kommentator in Hinzenbach ist Michael Roscher, von der Schanze meldet sich Johannes Hahn.

Auf sport.ORF.at und ORF ON stehen den Fans in der Skisprung-Saison 2025/26 – beginnend mit dem Sommer Grand Prix der Herren in Hinzenbach – laufend alle Infos rund um die Bewerbe zur Verfügung: Das Angebot reicht von Live-Streams und Videos-on-Demand der ORF-TV-Übertragungen und -Sendungen (inkl. Video-Kollektion auf ORF ON) über Live-Ticker bis zu aktuellen Storys und einem Tabellenteil. Der ORF TELETEXT berichtet im Wintersport-Magazin ausführlich über alle Events.