Die MeinBezirk-Medien stehen österreichweit mit höchster CrossMediaReach an der Spitze!*

Wien (OTS) -

Im Zuge der heutigen Veröffentlichung der CrossMediaReach der Media-Analyse 2024/25 erreichen die RegionalMedien Austria mit ihren MeinBezirk-Medien mit 44,7%* den höchsten Wert der Online- und Printangebote von Österreichs Zeitungen.

„Regionalität verbindet und führt uns mit unserer Expertise zum Erfolg. Seit Jahrzehnten versorgen wir unsere Leser:innen und User:innen mit Nachrichten aus ihrer eigenen Lebensumgebung und erreichen print mit unseren MeinBezirk-Zeitungen und digital mit MeinBezirk.at zusammen 3,486 Mio. CrossMedia-Nutzer:innen*. Die 44,7 %* CrossMediaReach zeigen einmal mehr unsere konstante Größe und sensationell hohe Reichweite sowie die Stärke unserer Medien auf den regionalen Märkten“ , verdeutlichen Georg Doppelhofer und Andreas Eisendle, Vorstände der RegionalMedien Austria.

Neun Bundesländer – EINE MARKE.

„Egal ob in Apetlon oder im Zillertal – unsere Medien sind im ganzen Land etabliert und stehen mit der gemeinsamen Marke MeinBezirk für Vertrauen, Sympathie und Nützlichkeit. In der heutigen Zeit, in der Fake News weit verbreitet sind, liefern unsere Redakteur:innen die relevanten News aus den einzelnen Bezirken Österreichs. Wir sind eine vertrauenswürdige Nachrichtenquelle, die Menschen schätzen die echten Inhalte mit hoher Qualität sehr und darauf sind wir stolz“ , bestätigen Georg Doppelhofer und Andreas Eisendle.

*Quelle: MA 2024/25 (Erhebungszeitraum 07/2024-06/2025). CrossMediaReach: Netto-Reichweite für Print (gedruckte Ausgabe/ePaper) und Online (Web/App) im Erscheinungsintervall des Printmediums von MeinBezirk-RegionalMedien Austria gesamt/MeinBezirk.at für eine durchschnittliche Woche in Österreich 14plus, max. Schwankungsbreite ±0,8%. MeinBezirk-RegionalMedien Austria gesamt (wöchentlich, kostenlos) / MeinBezirk.at. Onlinereichweite: Justierung an den Werten der Österreichischen Webanalyse (ÖWA). MeinBezirk-RegionalMedien Austria gesamt: BezirksBlätter-MeinBezirk in Burgenland, Niederösterreich, Salzburg, Tirol; Woche-MeinBezirk in Kärnten, Steiermark; BezirksZeitung-MeinBezirk in Wien; Kooperationspartner: BezirksRundSchau-MeinBezirk in Oberösterreich, RegionalZeitungen-MeinBezirk in Vorarlberg. Druck- und Satzfehler vorbehalten.