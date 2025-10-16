Vorweihnachtszauber in Bern

Wien/Bern (OTS) -

Dank der Erstausgabe der Berner Novemberfenster zieht das gemütliche Adventsgefühl dieses Jahr bereits im November in die Schweizer Bundesstadt ein. Mit diversen Weihnachtsmärkten und Pop-ups geht es festlich weiter bis zum Jahresende.

Berner Novemberfenster

Zentraler Bestandteil der UNESCO-gekürten Berner Altstadt sind die sechs Kilometer Lauben (Arkaden). Darunter lässt es sich wettergeschützt bummeln und so manche Shoppingperle entdecken. Sei dies in den typischen Gewölbekellern oder hinter schmucken Schaufenstern. 30 kleine und große Geschäfte dekorieren für die Erstausgabe der Berner Novemberfenster dieses Jahr ein Schaufenster speziell festlich. Vom 1. bis 30. November wird täglich ein Fenster feierlich eröffnet. Alle Fenster sind bis Ende November zu bestaunen, viele auch im Dezember.

Weihnachtsmärkte und -erlebnisse in Bern

Ab dem 20. November 2025 eröffnen die Weihnachtsmärkte in der Stadt und Region Bern ihre Tore. In der historischen Altstadt sind es vier und jeder hat seinen ganz eigenen Charakter. Große Vielfalt in Gehdistanz wartet damit auf die Besuchenden. Der traditionelle Markt auf dem Waisenhausplatz bietet seit mehreren Jahrzehnten alles, was das Weihnachtsherz begehrt. Der Markt vor dem imposanten Münster begeistert mit lokalen Produkten und wird an den Wochenenden vom Handwerkermarkt auf der Münsterplattform ergänzt. Der jüngste Weihnachtsmarkt in Bern ist der Sternenmarkt. Mit seinen schönen Lichtdekorationen, der Sicht auf das Bundeshaus und einem großen Angebot an köstlichem Essen und Getränken hat er sich in kürzester Zeit einen Platz im Berner Advent gemacht. Wärmende Speisen und Getränke mit lichtvoller Dekoration gibt es ebenfalls bei Pop-ups wie Oscar Elch. Auch zahlreiche Dörfer in der schönen Natur rund um Bern zelebrieren die Adventszeit. Sei dies mit Weihnachtsmärkten, einer 16 Meter langen Krippe oder einem 1,5 Kilometer langen Weihnachtsweg mit Wollfiguren.

Weitere Informationen: www.bern.com/berner-novemberfenster und www.bern.com/weihnachten