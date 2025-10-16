EFS Consulting eröffnet Niederlassung in den USA – ein strategischer Schritt für mehr Kundennähe und Wachstum

Wien/Atlanta (OTS) -

Österreichs größte unabhängige Unternehmensberatung - EFS Consulting - setzt seine internationale Ausrichtung fort und hat eine eigene Niederlassung in den USA eröffnet. Mit dem neuen Standort reagiert das Unternehmen auf die zunehmende Kunden-Nachfrage aus dem US-Markt und auf veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen, vor allem im Automotive-Kontext, die von Reindustrialisierung und Reshoring geprägt sind.

„Mit der US-Präsenz schaffen wir die Basis, um unsere Kunden vor Ort noch besser zu beraten und der gestiegenen Nachfrage Rechnung zu tragen.“ Christian Schaupp, Geschäftsführer.

Von der US-Niederlassung werden zunächst vordringlich jene zentralen Leistungsbereiche und Services angeboten, um Kunden in Lokalisierungsprozessen zu unterstützen, wie:

Compliance

Information Technology & Digitalization

Supply Chain & Operations Management

U.S. Market Entry

„Mit dem Schritt in die USA schlagen wir ein neues Kapitel auf. Es ist für uns die logische Antwort auf die Dynamik in der Automotive-Industrie und die sich verändernden Marktbedingungen. Mit unserem US-Headquarter in Atlanta, Georgia agieren wir aus dem Zentrum des Southeast Automotive Corridor als idealen Ausgangspunkt für unsere Tätigkeit in Nordamerika.“ Michael Rinda, Partner bei EFS Consulting und nunmehr CEO EFS Americas, Inc.

Die ausgewiesene EFS-Kompetenz mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Automotive-Beratung entlang der gesamten Wertschöpfungskette kommt nun schrittweise in US-Kundenprojekten vor Ort zur Anwendung.

EFS Americas, Inc. steht für die Weiterentwicklung der globalen Präsenz von EFS Consulting, im Zuge derer das Industrie Know-How und die Methodenkenntnis des 350+ starken internationalen Teams zu Kunden direkt vor Ort gebracht wird, um bei den Herausforderungen im dynamischen Markt, vor allem im Kontext Automotive, zu unterstützen.

Über EFS Consulting

EFS Consulting ist die größte unabhängige Unternehmensberatung Österreichs und wurde 1992 gegründet. Mit Hauptsitz in Wien erstreckt sich die Projekttätigkeit der 350 Mitarbeiter:innen aus rund 28 Nationen über Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika.

EFS Consulting begleitet Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit den Schwerpunkten:

Product & Lifecycle

Supply Chain, Production & Quality

IT & Digitalization

Compliance

Organization & Culture



www.efs.consulting

www.efs.consulting/us