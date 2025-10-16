  • 16.10.2025, 10:00:36
  • /
  • OTS0065

AVISO Pressekonferenz am 17.10. um 10 Uhr

Keine rassistische Migrationspolitik hinter verschlossenen Türen!

Wien (OTS) - 

Vom 17.–21. Oktober finden im Rahmen des No Border Summit in Wien Workshops, Diskussionen, Lesungen, Musik statt. Am 21. Oktober rufen wir zu einer Demonstration gegen die Vienna Migration Conference auf (Start: 17 Uhr, Freyung – Abschluss: Minoritenplatz).

Wir wollen die Stimmen derjenigen hörbar machen, die von der tödlichen Grenzpolitik Europas betroffen sind – und solidarische Alternativen zur „Festung Europa“ entwickeln. Unter dem Slogan “Abolish ICMPD – No Border Summit” eröffnen wir am Freitag, 10:00 Uhr, im Cafe International, bei unserer Pressekonferenz, mit den folgenden Sprecher:innen:

- Sofian Philip Naceur – Journalist mit Schwerpunkt auf Migration, Grenzpolitik und Menschenrechte. Er arbeitet aus Tunis und London und publiziert regelmäßig Analysen zu europäischer Migrationspolitik und zur Rolle des ICMPD im globalen Grenzregime.

- Ibrahima Konate – Aktivist und unabhängiger Forscher, der sich auf die Auswirkungen der Externalisierungspolitik der EU auf afrikanische Länder – insbesondere Senegal – fokussiert. In seinem Aktivismus legt er die repressiven Elemente der Grenzregime offen und versucht den Kontakt zwischen inhaftierten Migrantinnen und ihren Familien herzustellen.

- Deserteurs- und Flüchtlingsberatung (Wien) – Beratungsstelle mit langjähriger Erfahrung in der Unterstützung von Geflüchteten und Menschen im Asylverfahren.

Pressekonferenz:
17. Oktober 2025, 10:00 Uhr
Cafe International, 1160 Wien, Payerg. 14

Rückfragen & Kontakt

No Border Summit Wien
Telefon: 067763697243
E-Mail: no-border-summit@systemli.org
Website: https://abolishicmpd.noblogs.org/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | HSA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright