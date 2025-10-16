AVISO Pressekonferenz am 17.10. um 10 Uhr

Wien (OTS) -

Vom 17.–21. Oktober finden im Rahmen des No Border Summit in Wien Workshops, Diskussionen, Lesungen, Musik statt. Am 21. Oktober rufen wir zu einer Demonstration gegen die Vienna Migration Conference auf (Start: 17 Uhr, Freyung – Abschluss: Minoritenplatz).

Wir wollen die Stimmen derjenigen hörbar machen, die von der tödlichen Grenzpolitik Europas betroffen sind – und solidarische Alternativen zur „Festung Europa“ entwickeln. Unter dem Slogan “Abolish ICMPD – No Border Summit” eröffnen wir am Freitag, 10:00 Uhr, im Cafe International, bei unserer Pressekonferenz, mit den folgenden Sprecher:innen:

- Sofian Philip Naceur – Journalist mit Schwerpunkt auf Migration, Grenzpolitik und Menschenrechte. Er arbeitet aus Tunis und London und publiziert regelmäßig Analysen zu europäischer Migrationspolitik und zur Rolle des ICMPD im globalen Grenzregime.

- Ibrahima Konate – Aktivist und unabhängiger Forscher, der sich auf die Auswirkungen der Externalisierungspolitik der EU auf afrikanische Länder – insbesondere Senegal – fokussiert. In seinem Aktivismus legt er die repressiven Elemente der Grenzregime offen und versucht den Kontakt zwischen inhaftierten Migrantinnen und ihren Familien herzustellen.

- Deserteurs- und Flüchtlingsberatung (Wien) – Beratungsstelle mit langjähriger Erfahrung in der Unterstützung von Geflüchteten und Menschen im Asylverfahren.

Pressekonferenz:

17. Oktober 2025, 10:00 Uhr

Cafe International, 1160 Wien, Payerg. 14