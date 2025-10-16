SPÖ-Schatz: „Waffen-Vorfall in Vorchdorf ist ein Alarmsignal“

Wien (OTS) -

„Wenn mitten in Oberösterreich rund 20 Personen mit Sturmgewehren auf einem Privatgrund ein Waffentraining abhalten und mehrere flüchten, sobald die Polizei kommt, dann ist das kein Kavaliersdelikt – das ist ein Alarmsignal für unsere Sicherheit“, warnt SPÖ-Sprecherin für Erinnerungskultur Sabine Schatz. Der Vorfall auf einem Bauernhof in Vorchdorf am 12. Oktober 2025 werfe „massive sicherheits- und demokratiepolitische Fragen“ auf. ****

Schatz hat dazu zwei parlamentarische Anfragen an das Innen- und das Landesverteidigungsministerium eingebracht. Die Abgeordnete will unter anderem wissen, ob es sich bei den Beteiligten um Personen mit extremistischen oder staatsfeindlichen Hintergründen handelt, ob Verbindungen zu organisierten Netzwerken bestehen, ob die Liegenschaft bereits im Fokus der Behörden war und ob aktive oder ehemalige Angehörige des Bundesheeres beteiligt waren, wie aktuelle Medienberichte über die Beteiligung eines Offiziers vermuten lassen.

„Der Vorfall in Vorchdorf wirft viele Fragen auf. Wenn eine Gruppe offenbar organisiert Waffenübungen durchführt, zeigt das dringenden Handlungsbedarf auf. Es braucht volle Aufklärung und Konsequenzen“, so Schatz. Die Ministerien haben nun zwei Monate Zeit, Antworten zu liefern.

Die Anfragen:

https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVIII/J/3663

https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVIII/J/3664 (Schluss) mf/bj