Jetzt bewerben: DPU startet englischsprachiges PhD-Programm in Präzisions- und Personalisierter Medizin

Wiener Neustadt (OTS) -

Die Danube Private University (DPU) startet mit einem zukunftsweisenden PhD-Programm in Präzisions- und Personalisierter Medizin und ruft ab sofort zur Bewerbung auf. Das englischsprachige Vollzeitstudium dauert sechs Semester und richtet sich an Absolvent*innen aus den Natur-, Medizin- und Ingenieurwissenschaften, die an der Schnittstelle von Forschung, Klinik und Innovation arbeiten möchten.

Das Programm ist auf 180 ECTS ausgelegt, davon 150 ECTS für Forschungstätigkeiten und 30 ECTS für Lehrveranstaltungen und akademische Aktivitäten. Die Curricula vereinen Grundlagen der Lebenswissenschaften mit Künstlicher Intelligenz, Bioinformatik, biomedizinischer Technik und regulatorischer Wissenschaft. Ergänzt wird das Angebot durch gezieltes Training in Unternehmertum, um Forschungsergebnisse effizient in marktreife Anwendungen zu überführen.

Ganzheitlicher Bildungsansatz

Die DPU verfolgt mit dem neuen PhD-Programm einen ganzheitlichen Bildungsansatz, bei dem wissenschaftliche Exzellenz mit ethischen Prinzipien und gesellschaftlicher Verantwortung verknüpft wird. Doktorand*innen werden ermutigt, nicht nur technologische und wissenschaftliche Expertise zu entwickeln, sondern auch die sozio-kulturellen Dimensionen von Gesundheit mitzudenken. Ziel ist die Ausbildung künftiger Führungspersönlichkeiten in Forschung und Gesundheitsinnovation.

Forschung von der Theorie bis ans Krankenbett

Im Zentrum steht ein konsequenter „Bench-to-Bedside“-Ansatz: Von der Grundlagenforschung über die Entwicklung von KI-Modellen bis hin zur klinischen Anwendung sollen Innovationen direkt in die Patientenversorgung einfließen. Interdisziplinäre Forschungscluster – sowohl krankheitsspezifisch als auch methodisch – fördern die Zusammenarbeit zwischen Fakultäten, klinischen Einrichtungen und Industriepartnern.

Förderung und Unterstützung

Zugelassene PhD-Studierende profitieren von einem umfassenden Förderpaket, das ihnen optimale Rahmenbedingungen für ihre Forschung bietet. Dazu zählen:

Gehalt: 2.750 Euro brutto, 14 x Mal jährlich

Konferenz- und Mobilitätszuschüsse für internationale Weiterbildung und Kooperation

Zugang zu Programmen für Unternehmensgründung und Kommerzialisierung

Austauschprogramme und internationale Forschungskooperationen

Kostenlose Zusatzworkshops zu Unternehmertum und Technologietransfer – zur Vorbereitung auf die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in reale Anwendungen

Zielgruppe & Bewerbungsprozess

Das Programm richtet sich an Bewerber*innen aus allen naturwissenschaftlichen, medizinischen und technischen Disziplinen, die sich für Innovation, interdisziplinäre Zusammenarbeit und translationale Forschung im Gesundheitswesen begeistern. Die Zulassung ist hochkompetitiv und erfolgt auf Basis von akademischer Exzellenz, Forschungspotenzial und inhaltlicher Passung zum Programmprofil.

Bewerbungsvoraussetzungen:

Abgeschlossenes Masterstudium (oder gleichwertiger Abschluss) mit sehr guten Studienleistungen

Vorabzusage einer Betreuungsperson

Einreichung von Zeugnissen, Diplomen, zwei akademischen Empfehlungsschreiben und einem Forschungskonzept

Unterrichtssprache: Englisch

Bewerbungsfrist: 28. November 2025

Studienort: Technologie- und Forschungszentrum Wiener Neustadt, Österreich

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

robert.wagner@dp-uni.ac.at



