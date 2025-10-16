- 16.10.2025, 09:36:33
- /
- OTS0057
AVISO Buchpräsentation: “Geborgte Zeit: Eine Anstiftung zum Handeln” von Maria Mayrhofer
Bedrohte Demokratie: #aufstehn-Gründerin zeigt mit neuem Buch Handlungsmöglichkeiten auf
Wie lässt sich die österreichische Demokratie vor der Bedrohung durch rechtsextreme und antidemokratische Kräfte schützen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Gründerin und Co-Geschäftsführerin der zivilgesellschaftlichen Organisation #aufstehn, Maria Mayrhofer, in “Geborgte Zeit: Eine Anstiftung zum Handeln”. Ihr ermutigender Text ist ein leidenschaftliches Plädoyer für das widerständige Potenzial der Zivilgesellschaft – das sie mit Erfolgsbeispielen aus 10 Jahren #aufstehn untermauert.
“Geborgte Zeit” erscheint als Festschrift der Tage der Transformation von GLOBART – Verein für diskursive Praxis.
Einladung zur Erstpräsentation
23. Oktober 2025, 19:30 Uhr
o*books, Bruno-Marek-Allee 24/1, 1020 Wien
Angebot für Medienschaffende
- Vorstellung des Buches in Wien mit Maria Mayrhofer
- Exklusive Interviews, Hintergrundgespräche, Gastkommentare
- Rezensionsexemplare, Pressefotos, Coverabbildungen auf Anfrage
Buchpräsentation: “Geborgte Zeit: Eine Anstiftung zum Handeln” von Maria Mayrhofer
Datum: 23.10.2025, 19:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: o*books
Bruno-Marek-Allee 24/1
1020 Wien
Österreich
URL: https://app.guestoo.de/public/event/202485dc-c782-451d-9466-5c01bf0ec555?lang=de
Rückfragen & Kontakt
Aufstehn.at - Verein zur Förderung zivilgesellschaftlicher
Partizipation
Viola Kurz, MA
E-Mail: presse@aufstehn.at
Website: https://www.aufstehn.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AZP