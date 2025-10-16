AVISO Buchpräsentation: “Geborgte Zeit: Eine Anstiftung zum Handeln” von Maria Mayrhofer

Wien (OTS) -

Wie lässt sich die österreichische Demokratie vor der Bedrohung durch rechtsextreme und antidemokratische Kräfte schützen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Gründerin und Co-Geschäftsführerin der zivilgesellschaftlichen Organisation #aufstehn, Maria Mayrhofer, in “Geborgte Zeit: Eine Anstiftung zum Handeln”. Ihr ermutigender Text ist ein leidenschaftliches Plädoyer für das widerständige Potenzial der Zivilgesellschaft – das sie mit Erfolgsbeispielen aus 10 Jahren #aufstehn untermauert.

“Geborgte Zeit” erscheint als Festschrift der Tage der Transformation von GLOBART – Verein für diskursive Praxis.

Einladung zur Erstpräsentation

23. Oktober 2025, 19:30 Uhr

o*books, Bruno-Marek-Allee 24/1, 1020 Wien

Anmeldung zur Präsentation

Angebot für Medienschaffende

Vorstellung des Buches in Wien mit Maria Mayrhofer

Exklusive Interviews, Hintergrundgespräche, Gastkommentare

Rezensionsexemplare, Pressefotos, Coverabbildungen auf Anfrage

Buchpräsentation: “Geborgte Zeit: Eine Anstiftung zum Handeln” von Maria Mayrhofer

Datum: 23.10.2025, 19:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: o*books

Bruno-Marek-Allee 24/1

1020 Wien

Österreich

URL: https://app.guestoo.de/public/event/202485dc-c782-451d-9466-5c01bf0ec555?lang=de