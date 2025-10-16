  • 16.10.2025, 09:36:33
AVISO Buchpräsentation: “Geborgte Zeit: Eine Anstiftung zum Handeln” von Maria Mayrhofer

Bedrohte Demokratie: #aufstehn-Gründerin zeigt mit neuem Buch Handlungsmöglichkeiten auf

Wien (OTS) - 

Wie lässt sich die österreichische Demokratie vor der Bedrohung durch rechtsextreme und antidemokratische Kräfte schützen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Gründerin und Co-Geschäftsführerin der zivilgesellschaftlichen Organisation #aufstehn, Maria Mayrhofer, in “Geborgte Zeit: Eine Anstiftung zum Handeln”. Ihr ermutigender Text ist ein leidenschaftliches Plädoyer für das widerständige Potenzial der Zivilgesellschaft – das sie mit Erfolgsbeispielen aus 10 Jahren #aufstehn untermauert.

“Geborgte Zeit” erscheint als Festschrift der Tage der Transformation von GLOBART – Verein für diskursive Praxis.

Einladung zur Erstpräsentation

23. Oktober 2025, 19:30 Uhr

o*books, Bruno-Marek-Allee 24/1, 1020 Wien

Angebot für Medienschaffende

  • Vorstellung des Buches in Wien mit Maria Mayrhofer
  • Exklusive Interviews, Hintergrundgespräche, Gastkommentare
  • Rezensionsexemplare, Pressefotos, Coverabbildungen auf Anfrage

Buchpräsentation: "Geborgte Zeit: Eine Anstiftung zum Handeln" von Maria Mayrhofer

Datum: 23.10.2025, 19:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: o*books
Bruno-Marek-Allee 24/1
1020 Wien
Österreich

URL: https://app.guestoo.de/public/event/202485dc-c782-451d-9466-5c01bf0ec555?lang=de

Rückfragen & Kontakt

Aufstehn.at - Verein zur Förderung zivilgesellschaftlicher
Partizipation
Viola Kurz, MA
E-Mail: presse@aufstehn.at
Website: https://www.aufstehn.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AZP

